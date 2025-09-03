Live TV

ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu. Foto: Captură Digi24
Ciprian Ciucu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre Ilie Bolojan. Prim-vicepreședintele PNL spune despre premier că este un „om al cifrelor” și ia decizii bazate doar pe evidență. În ceea ce privește acuzația lui Sorin Grindeanu, care a afirmat că prim-ministrului „îi lipsește arta dialogului”, liberalul a declarat că „nu este vorba aici că Ilie Bolojan nu ar stăpâni arta dialogului, o stăpânește foarte bine, iar măsurile le are foarte clar în minte, și le-a explicat de fiecare dată”. Cu privire la afirmația social-democratului Adrian Câciu care îi reproșează premierului că amenințând cu demisia „ crește dobânzile, scade încrederea și crește riscul în privința investițiilor”, Ciucu se întreabă retoric: „Să-i mințim pe oameni?”.

Invitat să comenteze afirmația lui Sorin Grindeanu care a spus că lui Ilie Bolojan îi lipsește arta dialogului, Ciprian Ciucu a spus că nu este așa: „Ilie Bolojan este un om care are o viziune. De ce am fost noi de acord, Partidul Național Liberal, să-l propunem prim-ministru? Pentru că ne-a chemat pe vreo 15, care au stat mai bine în alegeri, ca să zic așa, și aveam o legitimitate dată și de populație, și ne-a întrebat dacă acceptăm ca PNL, cu numai 15% în Parlament, să dea prim-ministrul. Am fost unul dintre cei care m-am gândit că este singurul care are o viziune și și-o exprimase înainte”, a afirmat Ciprian Ciucu la Digi24.

Ca să faci o reformă, trebuie să știi, și el a venit cu viziunea pe trei paliere, pentru că putea să vină cineva cu altă viziune, care să zică - domnule, punem punctul de TVA de cinci ori, adică cu cinci puncte creștem TVA-ul, cum s-a întâmplat în timpul guvernului Boc împreună cu Traian Băsescu.

„Deci, în acel context nu mai era nevoie poate de reduceri, dar punea mult prea mult din povară pe cetățeni, și de aceea s-a mers pe această viziune. A fost foarte, foarte greu, iar toate aceste lucruri au fost deja agreate în acordul de guvernare. Deci nu este vorba aici că Ilie Bolojan nu ar stăpâni arta dialogului, o stăpânește foarte bine. Numai că dacă încă o dată se gripează un element din aceste puncte de reformă, da, sunt ca niște jaloane, dacă vreți, numai că nu sunt niște jaloane impuse prin PNRR sau prin alte tipuri de acorduri internaționale, dar le are foarte clar în minte și le-a explicat de fiecare dată. Foarte puțini reușesc să înțeleagă ce se întâmplă dacă nu se face această reformă la la timp”, a continuat prim-vicepreședintele PNL.

„Nu ne oprim aici nici cu reducerile cheltuielilor statului, trebuie să facem și altele”

„Nu ne oprim aici nici cu reducerile cheltuielilor statului, trebuie să facem și altele. De exemplu, administrația centrală nu a intrat în acest proces. I-am auzit pe mulți primari întrebând cu administrația centrală ce faceți? Absolut corect. Deci trebuie să mergem mai departe. Și atunci, ce să mai dialoghezi? Pentru că atunci când ai un deficit atât de mare și riști, doamne ferește, să repeți situația Greciei, nu ai ce să faci, trebuie să iei măsuri la timp”, a adăugat Ciucu.

„Ce facem acum nu facem pentru Uniunea Europeană, facem pentru noi”

Întrebat ce le spune cetățenilor, care, unii dintre ei, alimentați de politicieni, susțin că ce face Ilie Bolojan este dictat de Uniunea Europeană, care spune Bucureștiului ce trebuie să facă, primarul Sectorului 6 a declarat că aceste afirmații sunt prostii.

„Sunt prostii! Pentru că noi nu facem pentru Uniunea Europeană, ca să fie foarte clar, facem pentru noi. Făcând abstracție de Uniunea Europeană, hai să spunem că n-ar exista Uniunea Europeană, ce facem noi cu un astfel de deficit? Te mai împrumută cineva foarte mult? E foarte greu să explici mecanismele economice, să explici faptul că România își finanțează cheltuielile statului din împrumuturi, și dacă rata dobânzii este foarte mare - noi plătim dobânzi acuma, că nu mă înșel, undeva 55 de miliarde de lei, o sumă imensă, 11 miliarde de euro. Și dacă crește această rată a dobânzii, nu mai poți să te împrumuți și nu mai poți să plătești. Și se cheamă, e acel cuvânt de care fuge toată lumea, îmi pare rău că trebuie să-l rostesc, mă feresc de multe ori să rostesc, dar îl voi spune - incapacitatea de plată”, a adăugat Ciucu

„Bolojan ia asupra lui foarte multe decizii, le anunță singur, pentru că nimeni nu se înghesuie să le să le anunțe”

„Nu face Ilie Bolojan aceste lucruri pentru că își dorește el. El ia asupra lui foarte multe decizii, le anunță singur, pentru că nimeni nu se înghesuie să le să le anunțe, ci pentru că trebuie, vă dați seama, și lui i-ar fi convenit să aibă un buget bine pus la punct, să se ducă către investiții și așa mai departe. Orice premier și-ar dori acest lucru. Dar pentru că în ultimii ani, și nu e vorba doar despre ultimul an, dar doar despre ultimul an din Guvernul Ciolacu, care de fapt a explodat, aici a explodat foarte mult. Dar este această situație de deficit de vreo 4-5 ani, dacă nu mai bine. Și atunci ce trebuie să facă? A venit pentru că nu se înghesuia nimeni să fie premier cu o viziune, și a zis ok, iau asupra mea toate aceste criticii, înjurături și așa mai departe. Dacă tot le iau, măcar să rămân cu conștiința împăcată că am pus țara pe o traiectorie corectă și cu cât luăm mai repede aceste decizii, cu atât orizontul în care vom avea această situație va fi mai mic și relansăm economia României”, a completat liberalul.

Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că amenințând cu demisia crește dobânzile. Ciucu: „Să-i mințim pe oameni?

În contextul în care social-democratul Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că amenințând cu demisia crește dobânzile, scade încrederea și crește riscul în privința investițiilor, Ciprian Ciucu s-a întrebat retoric: „Să mințim, să-i mințim pe oameni?”.

„Hai să spunem adevărul, că până la urmă tot iese la iveală. Credeți că cei din Comisia Europeană sau din agențiile de rating sunt proști? Și nu e vorba doar despre ei. Hai să spunem oamenilor adevărul așa cum este el. Despre asta este vorba la sfârșitul zilei. Pentru că tot minți, minți, minți că lucrurile sunt bine, că nu sunt probleme, dar de fapt nu sunt așa. Și este vorba despre o perioadă tranzitorie. Ne dorim să dureze cât mai puțin. Undeva spre sfârșitul anului viitor, când se va echilibra bugetul și măsurile produc efecte, România să înceapă să vină și cu programe de relansare economică”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Întrebat dacă premierul este încăpățânat, Ciucu a spus că nu, și a ținut să sublinieze că l-a cunoscut destul de bine în ultimul timp pe Bolojan, și poate spune despre acesta că „este omul cifrelor”. „Da, ia decizii bazate pe evidențe, nu pe ce visează unii sau alții sau cred ei că este bine. Și atunci când evidența arată cum este o situație, se bazează pe evidență.

