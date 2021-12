Cîțu, despre numirile controversate ale PSD: Am vorbit cu premierul Ciucă să verifice legalitatea. Dacă sunt ok, poate să le accepte

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat, marți, înaintea unei noi ședințe a liderilor din coalița de guvernare, că a vorbit cu premierul Nicolae Ciucă să verifice legalitatea propunerilor de numiri în funcții publice, precum cea făcută de PSD în cazul lui Marian Neacșu ca secretar general al Guvernului. Cîțu a precizat că dacă premierul consideră că sunt „ok din punct de vedere legal” poate să le accepte.

„Eu am spus, săptămâna trecută, că am vorbit cu premierul Ciucă să verifice pentru legalitate toate aceste numiri, dacă ele sunt ok din punct de vedere legal, atunci, dacă dorește să le numească, poate să le numească.

Noi vom face partea noastră, bineînțeles vom fi foarte atenți cu numirile pe care le facem, vrem să fie oameni profesioniști, în primul rând, și să avem oameni care sunt pregătiți pentru funcția respectivă”, a declarat Florin Cîțu, care a reafirmat că un criteriu de legalitate este dacă persoanele propuse au dosar penal.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că are o relaţie instituţională foarte bună cu premierul Nicolae Ciucă și susține că nu va interveni în actul de guvernare și nu va impune numiri în Guvern în calitatea sa de lider de partid. Pe de altă parte, el a spus că PSD sprijină numirea lui Marian Neacșu în funcția de secretar general al Guvernului, pentru că nu este „vreun tâlhar”, ci este un om serios și eficient.

El a spus că Sorin Grindeanu, în calitatea sa de vicepremier, este cel care coordonează dialogul direct cu miniștrii din Guvern.

Marcel Ciolacu spunea anterior că îşi asumă numirea lui Marian Neaşcu pentru funcția de secretar general al Guvernului, în ciuda faptului că social-democratul are o condamnare pentru conflict de interese. Condamnarea lui Neacșu pentru conflict de interese e „depăşită juridic” și nici nu apare în cazier, a punctat Marcel Ciolacu. El a adăugat că premierul Nicolae Ciucă a fost informat despre acest lucru.

