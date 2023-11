Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciucă, a vorbit în cadrul emisiunii „La Cină”, difuzată sâmbătă seară la Digi24, și despre locurile din România pe care preferă să le viziteze, spunând că n-a fost niciodată „în concediu sau în vacanță sau în city-break în străinătate”. El a mai spus că îi place să gătească „simplu”, saramura de pui fiind o rețetă învățată din familie, pe care o prepară soției. Generalul în rezervă a precizat că îi place să danseze pe „toate felurile de muzică”. „Îmi place foarte mult muzica populară, îmi plac horele și sârbele oltenești, învârtitele din Moldova”, a dezvăluit acesta. El de asemenea a vorbit despre cum a ajuns să urmeze o carieră în armată.

Întrebat care a fost cea mai frumoasă vacanță din viața sa, Nicolae Ciucă a răspuns: „Toate vacanțele sunt frumoase…N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Vacanțe, în adevăratul sens al cuvântului, am avut cu ceva ani în urmă. După aceea, când am intrat în vâltoarea aceasta a responsabilităților, n-am avut o săptămână legată să pot să zic că am fost în vacanță”.

„Cea mai frumoasă vacanță au fost două, după ce ne-am întors din misiune. Una, într-o iarnă, din 2003, la Sinaia și cea de-a doua la mare, la Venus, în 2004, ambele în România.

Vă destăinui o chestiune pe care nu am spus-o niciodată. Nu fac un act de mândrie din chestiunea aceasta dar e al meu. N-am fost niciodată în concediu sau în vacanță sau în city-break în străinătate. Știți de ce? Le spun tuturor. Pentru că nu știu dacă ne ajunge o viață să descoperim România și frumusețile ei. Mai avem încă multe de văzut”, a mai spus liderul liberalilor.

Președintele Senatului mai afirmă că i-ar recomanda unui amic, dacă ar vrea să vină în România, să viziteze stațiunile montane. „Sunt absolut colosale pentru mine, așa cum sunt pe placul meu”. „Locurile unde se face agroturism, în Maramureș, în Suceava, în Țara Oașului, jos în Deltă”, a mai spus acesta.

Ciucă spune că de Crăciun merge la munte în România: „Vă și spun unde mă duc. În Bucovina. Am fost vara aceasta la Gura Humorului, am mers la mănăstire la Suceava și am petrecut o noapte într-o pensiune. Ne-a plăcut atât de mult încât i-am rugat să ne găzduiască și de Crăciun”.

Fostul premier spune că îi place să asculte și să danseze pe „toate felurile de muzică”: „Îmi place foarte mult muzica populară, îmi plac horele și sârbele oltenești, învârtitele din Moldova. Am lucrat 4 ani în Focșani, 3 ani în Buzău. Acolo să vedeți cum se joacă. La fel și în Oltenia. I-am văzut pe tineri jucând diversitatea aceea de hore, efectiv te fascinează. Trebuie să trăiești acolo de mic, să te naști acolo, să poți să simți și să joci jocurile acelea”.

Generalul în rezervă a declarat că are puține ocazii să-și surprindă soția gătind, dar atunci când se întâmplă „o fac cu mare pasiune”. „Îmi place să gătesc simplu. Saramura de pui e o rețetă pe care am învățat-o din familie, de la bunici, de la părinți. În Oltenia la noi este o mâncare specific pregătită, pentru că nu este doar acel pui prăjit pe grătar și la care se adaugă o parte din condimente, fără zeamă multă. În Oltenia este cu mai multă zeamă, totul se pune pe grătar, inclusiv roșiile, ardeii, usturoiul se pune într-un anume moment, atunci când se pune și cimbru”.

Întrebat de ce a dorit să urmeze o școală militară, Nicolae Ciucă a afirmat: „Născându-mă la Plenița și în proximitatea ei existând o unitate militară, familia locuia în cartierul militar. Îmi spunea mama că toată ziua mă căuta printre militari. Cu toții ne duceam și ne jucam...în spațiile de jur împrejurul blocurilor erau baze sportive unde erau militari care se pregăteau, se duceau și veneau de la instrucție iar noi ne pierdeam printre ei. Cred că de acolo mi-a rămas în minte. În 1978, la Craiova a fost reînființat Liceul militar. Tata a fost subofițer, de aceea v-am zis că locuiam în cartierul militar. Înființându-se liceul militar și văzându-i pe elevi cu câtă mândrie și demnitate se plimbau în oraș în acea uniformă...era o uniformă aparte care și acum arată la fel. O uniformă cu pantaloni bleumarin, cu vipușcă roșie, o bluză de vară albă, cu beretă sau șapcă și mi-a plăcut chestiunea asta”.

