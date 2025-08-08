Live TV

Claudiu Năsui (USR), despre schimbările anunțate la Pilonul 2: „O încălcare a proprietății private și o formă de expropriere lentă”

Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, a declarat vineri deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.

„Guvernul Bolojan propune să nu-ţi mai poţi lua decât 25% din banii din pilonul 2 şi restul de 75% eşalonat. E o încălcare a proprietății private și a convenției care a stat la baza Pilonului 2. Cei care au doar de pierdut sunt românii. Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunităţile şi opţiunile care le-ar fi fost deschise dacă îşi primeau banii. Mulţi s-ar putea să aibă nevoie de acei bani, se bazau pe ei şi se aşteptau să îi primească, s-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-şi retragă banii şi să-şi ramburseze creditul mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-şi ţină banii în investiţii cu randament mic”, a scris deputatul USR, pe Facebook.

Conform lui Năsui cei care beneficiază de modificările propuse sunt administratorii fondurilor de pensii, care sunt plătiţi din comisioane calculate asupra activelor totale. Astfel, în opinia deputatului USR, dacă viitorii pensionari nu îşi mai pot retrage decât 25% din bani, „activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari”.

„Şi mai câştigă într-un fel. Presiunea să ofere condiţii mai bune pentru plata eşalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opţiunea pe masă de a-şi colecta banii puşi deoparte. De ce să ofere condiţii mai bune, dacă românii oricum nu vor avea de ales şi sunt obligaţi să ia doar 25% din bani?”, a spus Năsui.

Un al doilea „câștigător” ar fi chiar statul român.

„Adică în loc ca statul să lase banii românilor să îi folosească sau investească cum cred ei de cuviinţă, îi obligă să îl finanţeze în continuare şi le expun 65% din bani la fix acelaşi risc ca şi pilonul 1”, precizează Năsui.

„Proiectul ar fi «apărut» din birourile ASF şi din senin, fără să fie anunţat sau discutat. Ar fi o greşeală implementarea în România. Cei mai loviţi ar fi tot cei mai săraci. Pentru că cei bogaţi au deja alte economii, alte investiţii şi alte surse de venit suplimentare. Dar cei mai săraci, care nu au avut opţiunile astea în viaţă, vor fi forţaţi să accepte plăţi mici şi un nivel de trai mai scăzut. Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute. Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă şi mascată sub pretenţia că «protejează sistemul» şi pe beneficiari. De fapt, când a venit vremea să plătească banii puşi deoparte de români, nu vor să îi dea”, a declarat deputatul USR, Claudiu Năsui.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El susține că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 20%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul, și adaugă că e mai rentabil ca pensionarii să aleagă tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc

