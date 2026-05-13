Sorin Grindeanu a anunțat condițiile PSD pentru viitorul guvern: „Fără AUR și fără Ilie Bolojan premier”

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
„Fără USR se poate" „România nu poate sta blocată într-un singur om"

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, după ședința conducerii partidului, că social-democrații merg la consultările de la Palatul Cotroceni cu un „mandat destul de larg”, însă există câteva condiții peste care partidul nu poate trece. PSD exclude orice colaborare guvernamentală cu partidul AUR și respinge varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

„Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar, PNL, UDMR și așa mai departe”, a declarat Grindeanu, după ședința conducerii PSD.

Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare și al consultărilor convocate la Palatul Cotroceni.

„Fără USR se poate”

Întrebat despre poziția PNL și USR, care au transmis că nu își mai doresc o coaliție cu PSD, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa USR și a liderului partidului, Dominic Fritz.

„Eu îi văd foarte agitați, în general, în ultimele zile. Îl văd foarte agitat mai ales pe Dominic Fritz. Eu zic că e bine, chiar dacă ți-ai construit un partid pe trei principii. Așa s-a construit USR-ul: fără penali în funcții publice, fără pensii speciale, favoritisme și, evident, cea mai puternică ideologie USR-istă, dar care e fără soluție, este acea zicere cu plăcuța suedeză despre PSD. Asta este soluția USR tot timpul: fără PSD. De aceea sunt în jur de 10%”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a susținut că USR și-ar fi construit discursul exclusiv în jurul atacurilor la adresa PSD și că partidul pierde acum principalul „vector anti-PSD”.

„Românii vor mai mult decât plăcuță suedeză. Vor să guvernezi bine, să treci de lozinci, să treci de lucruri simple. Nu poți să-ți justifici existența doar înjurând PSD. Sigur, au avut în aceste 10 luni, și probabil că de aici e un soi de disperare, o voce mai puternică decât a lor. Ghici a cui? A lui Ilie Bolojan, care n-a făcut în 10 luni decât să înjure la PSD, cot la cot cu USR-ul, câteodată mai mult. Și atunci sigur că apare această disperare, că își pierd principala gură de tun anti-PSD-istă, pe Ilie Bolojan”, a afirmat acesta.

Întrebat direct dacă PSD ar putea forma o majoritate doar alături de PNL, fără USR, Grindeanu a răspuns: „Fără USR se poate, sigur”.

„România nu poate sta blocată într-un singur om”

Liderul PSD a transmis și un mesaj către partidele implicate în negocieri, spunând că discuțiile trebuie să se concentreze pe soluții și pe formarea unei majorități stabile.

„Eu îi aș ruga să se calmeze, să venim cu soluții. Nu poate să stea România blocată într-un singur om”, a spus Grindeanu, făcând referire la Ilie Bolojan.

Acesta a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan privind necesitatea unui guvern stabil: „Un guvern stabil este unul care are o majoritate clară, nu una de conjunctură, și cred că la asta s-a referit și președintele când a spus aceste lucruri mai devreme”.

