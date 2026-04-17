Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și criticile aduse lui Kelemen Hunor (surse)

kelemen hunor
Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Cine cere voalat schimbarea conducerii UDMR UDMR a făcut propagandă pentru Orban? Răspunsul lui Kelemen Hunor

Liderii UDMR au intrat în ședință pentru a stabili strategia formațiunii în perioada următoare, având în vedere că Viktor Orban, pe care reprezentanții Uniunii l-au susținut, a pierdut alegerile din Ungaria, iar politica promovată de Kelemen Hunor a fost criticată chiar din interiorul partidului. De asemenea, pe agendă se află și strategia UDMR privind guvernarea, în cazul în care PSD îi retrage sprijinul premierului Bolojan.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, ședința a început de la ora 10:00, la Cluj, fiind vorba despre o reuniune a Consiliului Permanent al Uniunii. Din acest format fac parte 32 de membri, printre care miniștri și parlamentari.

Ședința vine în contextul schimbării administrației de la Budapesta, dar și după ce conducerea UDMR a fost criticată, inclusiv din interior, pentru apropierea de Viktor Orban. 

Liderii Uniunii discută, de asemenea, cum se va poziționa partidul în urma ședinței PSD de săptămâna viitoare, când social-democrații ar putea decide retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan și ieșirea de la guvernare.

„Vorbim și despre situația rezultatelor din Ungaria, dar și despre ce urmează aici, acasă la noi, săptămâna viitoare legată de Coaliția de guvernare”, au declarat surse participante la ședință. 

Aceleași surse consultate de Digi24.ro susțin că „nu se pune problema” schimbării lui Kelemen Hunor de la șefia UDMR.

Cine cere voalat schimbarea conducerii UDMR

Fostul președinte UDMR Marko Bela a declarat, la Digi24, că politica dusă de reprezentanții Uniunii în ultima perioadă a fost una greșită, pentru că maghiarii din România ar fi trebuit să aibă relații strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu formațiunea premierului Viktor Orban. 

„După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria.

În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine. Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”, a declarat acesta. 

Întrebat dacă vede necesară o demisie din partea liderului UDMR, Kelemen Hunor, Marko Bela a spus voalat că este nevoie de o schimbare a politicii Uniunii. 

UDMR a făcut propagandă pentru Orban? Răspunsul lui Kelemen Hunor

Peter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile în Ungaria, a transmis că UDMR a participat la inducerea în eroare a maghiarilor din România și la o „campanie mincinoasă” în favoarea premierului ungar Viktor Orban.

La rândul său, Kelemen Hunor a respins acuzațiile, precizând că maghiarii din România reprezintă „o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni”.

„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan, nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament. 

A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
