Constantin Toma (PSD): „Siegfried Mureşan este un tip valabil. PSD ar trebui să voteze”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD) a declarat marţi că premierul desemnat Siegfried Mureşan „este un tip valabil”, iar parlamentarii PSD ar trebui să voteze miercuri guvernul propus de el, pentru a pune capăt crizei politice.

„Ar trebui să avem guvern stabil. Siegfried Mureşan - Vasile Mureşan, cum îi zice domnul Grindeanu - este un tip valabil şi poate să conducă un guvern în această perioadă mai tristă pentru ţara asta. Aş dori să se strângă aceste voturi, chiar dacă au declarat şi domnul Grindeanu, şi domnul George Simion că nu vor vota partidele lor”, a declarat primarul Constantin Toma marți, pentru Agerpres.

El a adăugat că premierul desemnat Siegfried Mureşan poate să conducă România, alături de garnitura de miniştri a guvernului său, în această perioadă dificilă din punct de vedere politic, economic şi geopolitic.

„PSD ar trebui să voteze”

Pe de altă parte, Toma a spus că nu este optimist în privinţa şanselor ca guvernul lui Siegfried Mureşan să treacă de votul din Parlament, însă parlamentarii PSD ar trebui să îi dea votul, pentru a pune capăt crizei politice din ultimele luni.

„PSD ar trebui să voteze, au declanşat această criză care durează de foarte mult timp şi ar trebui să fie conştienţi de faptul că au pus ţara în cea mai proastă situaţie, probabil după 1990, şi nu realizează deloc acest lucru şi nu sunt responsabili deloc. Nu sunt foarte optimist legat că va trece acest guvern, dar ar trebui ca partidele care se opun, în mod special PSD-ul care a declanşat această criză, ar trebui să fie mai responsabile sau să fie responsabili cu această ţară”, a mai afirmat primarul Constantin Toma.

Pentru a fi învestit de Parlament, guvernul Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi. Plenul Parlamentului se va reuni miercuri pentru votul asupra programului şi listei Cabinetului condus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan.

Editor : B.P.