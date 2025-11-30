Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni

Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, Consiliul Judeţean Prahova, condus tot de un social-democrat, transmite că Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea acestuia au legătură directă cu criza, pentru că „au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute”.

„Este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă. Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni, iar în tot acest timp nu s-a făcut absolut nimic pentru a fi reparată. Ministerul Mediului şi ANAR ştiau de şase luni. Şi tot de şase luni nu au intervenit. Au primit toate informaţiile, au avut toate avertizările şi, cu toate acestea, nu au luat măsuri. Iar astăzi s-a produs exact ceea ce au fost avertizaţi în tot acest timp - un dezastru pe care l-au văzut venind şi pe care nu au avut nici voinţa, nici capacitatea să îl oprească”, scrie, duminică seară, pe Facebook, preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, care este şi lider local al PSD, potrivit News.ro.

El cataloghează situaţia drept „inadmisibilă” şi solicită Ministerului Mediului şi ANAR să rezolve de urgenţă această criză, „aşa cum o impune gravitatea momentului”.

„Dâmboviţenii nu au nicio vină pentru deciziile luate greşit la nivel central. Oamenii din Moreni nu cer scuze şi justificări. Cer apă potabilă. Şi au tot dreptul”, spune liderul PSD Dâmboviţa. La rândul său, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, lider al PSD judeţean, anunţă , printr-un comunicat al CJ Prahova, că, într-o discuţie telefonică cu ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat acesteia „o intervenţie rapidă şi o coordonare reală între instituţiile aflate în responsabilitatea ministerului”.

„Cauza crizei este direct legată de deciziile Ministerului Mediului şi ale instituţiilor din subordinea sa, care au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute. Asigurările oferite atunci că aprovizionarea cu apă potabilă nu va fi afectată s-au dovedit nefondate, iar turbiditatea crescută a apei a făcut imposibilă tratarea acesteia la parametrii legali, ceea ce a dus la sistarea furnizării pentru zeci de mii de oameni”, se arată într-un comunicat al CJ Prahova.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat duminică în judeţul Prahova, pentru a discuta cu autorităţile din judeţ şi cu cele din Dâmbovia, unde o localitate e afectată de criza apei potabile.

Editor : B.E.