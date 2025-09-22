Live TV

CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României

Ședința CSAT din 30 iunie. Foto: Administrația Prezidențială
Moșteanu: Avem cadrul legal pentru doborârea dronelor. CSAT va aproba normele pentru cazurile aeronavelor cu pilot

Președintele Nicușor Dan a convocat, joi de la 12.00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la Palatul Cotroceni. CSAT va stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.

Potrivit Admininistrației Prezidențiale pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • „Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;
  • Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național”.

La ședința CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, mai spune Administrația Prezidențială.

Moșteanu: Avem cadrul legal pentru doborârea dronelor. CSAT va aproba normele pentru cazurile aeronavelor cu pilot

Pe 14 septembrie, Ionuț Moșteanu a declarat, la Digi24, că va fi în curând un CSAT pentru a aproba norme privind intervenția în cazurile aeronavelor cu pilot. În prezent, legea prevede că ordinul doborârii unei aeronave cu pilot este dat prin ordinul ministrului Apărării.

„Nu este așa. Avem cadrul legal. Legea a fost promulgată în 19 mai. În a zecea zi după ce am ajuns ministru, pe 4 iulie, am semnat un ordin de ministru în care am stabilit că în astfel de cazuri în care avem drone, deci vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian, comanda de doborâre o dă comandantul militar al misiunii. Sunt mai multe în acel ordin. E un ordin secret. Deci comanda e una militară și există din 4 iulie această legislație”, a explicat Ionuț Moșteanu.

El a fost întrebat, la Digi24, despre cadrul legal privind doborârea dronelor și dacă e adevărat că legea spune că CSAT trebuie să aprobe o listă de oameni care să dea comanda.

„Ce este pe masa CSAT acum? Sunt normele pentru cazurile aeronavelor cu pilot. Asta este diferența. În august au fost finalizate normele, au fost discutate și avizate de toate instituțiile care au dreptul de avizare și trebuie să avizeze astfel de proceduri. Sunt pe masa CSAT și vor trece în următorul CSAT. Vom avea și aceste lucruri. Până la CSAT, în cazul aeronavelor cu pilot suntem pe legea veche în care autorizarea doborârii aeronavei o dă ministrul. Așa e de multă vreme și va mai fi așa încă 2-3 săptămâni și poate în anumite condiții va rămâne o comandă politică”, a mai spus Moșteanu.

Ministrul USR a explicat că „povestea vine de undeva din spate, de la 9/11, când s-a introdus acest factor civil, politic, în decizia de a doborî un avion cu pilot care intră în spațiul aerian, nu mai răspunde la somații sau are transponderul oprit”.

„Pot fi implicații și de aia decizia e mai complicată. În cazul dronelor nu e nimic complicat și, din punct de vedere legal avem tot ce trebuie. Legislația este în vigoare și detaliată din 4 iulie, a zecea zi după ce am fost numit ministru”, a mai declarat el.

Pe 13 septembrie o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute. Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran, însă Kremlinul a negat acuațiile

