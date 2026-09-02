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Csoma Botond, în scandalul funcțiilor de la Camera Deputaților: „PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord”

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Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: UDMR
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Din articol
„Au devansat şi au primit ei”

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a afirmat miercuri că parlamentarii PSD au semnat un acord cu cei de la AUR, S.O.S. România şi cu grupul minorităţilor naţionale pentru funcţiile din Biroul permanent, fapt despre care a aflat la începutul plenului Camerei Deputaţilor de marţi.

„Noi, când a început plenul, am aflat că PSD a semnat un acord cu AUR, cu S.O.S. şi cu grupul minorităţilor naţionale, prin care au modificat acel acord care fusese semnat la începutul mandatului, în 2024, decembrie. Ştiţi, la începutul mandatului, am semnat un acord între PSD, PNL, USR şi UDMR, prin care am alocat funcţiile în Biroul permanent pe durata întregului mandat. Şi, de atunci, la începutul fiecărei sesiuni, în baza acelui acord, am votat proiectul de hotărâre conform acelui acord. Acest lucru s-a schimbat ieri. PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord. Noi nu l-am semnat. A fost semnat numai de PSD, AUR, S.O.S. şi grupul minorităţilor naţionale. (...) Noi avem o singură funcţie de chestor în Biroul permanent, UDMR, în toate sesiunile parlamentare, din toate cele opt sesiuni parlamentare din mandat. Şi se vorbea că poate, poate n-ar trebui să avem în toate sesiunile parlamentare o funcţie de chestor”, a declarat Csoma Botond miercuri, la Parlament, potrivit Agerpres.

El spune că s-au adus în discuţie şi comisiile de la Camera Deputaţilor.

„Noi conducem două comisii, Comisia de industrie şi Comisia de politică externă. Şi am auzit... Acolo, deputaţii, nu vreau să spun nume, dar s-a discutat că poate şi acolo ungurii conduc prea multe comisii în Camera Deputaţilor. (...) Totuşi, comunitatea maghiară din România numără cam în jur de un milion de persoane. Şi am considerat că totuşi ar trebui să avem în continuare în Biroul permanent, care este un loc foarte important din punctul de vedere al conduceri Camerei Deputaţilor, deci este un birou important, am considerat ca ar trebuit să avem, în continuare, acel loc. Şi am ajuns la această decizie - să votăm proiectul de hotărâre. Dar daţi-mi voie să spun că n-am votat cu AUR sau cu S.O.S. şi n-am votat împotriva PNL sau USR. Am votat pentru a ne menţine acea funcţie de chestor, pe care am considerat-o importantă comunităţii maghiare”, a spus liderul deputaţilor UDMR.

„Au devansat şi au primit ei”

Potrivit acestuia, PNL şi USR n-au pierdut funcţiile de secretar, ci au fost mutate acele funcţii de secretar în ultima sesiune din mandat.

„Şi s-a schimbat pentru că, conform acordului din 2024, AUR şi S.O.S. trebuia să primească funcţiile de secretar în ultima sesiune, şi acum s-a făcut această rocadă, au devansat şi au primit ei. Deci n-au pierdut nici USR, nici PNL. Nu pot să spun că m-am simţit şantajat, dar analizând şi discuţiile acelea preliminare înaintea plenului, cum că poate că n-ar trebui să dispunem în toate cele opt sesiuni de o funcţie de chestor în Biroul permanent, iar când s-a adus în discuţie şi Comisia de politică externă - de exemplu, am înţeles că AUR doreşte să aibă conducerea acestei comisii -, cumva nu pot zice că m-am simţit chiar încolţit, dar am simţit că e o situaţie în care noi putem pierde. (...) Până la urmă, consultându-mă cu colegii, am ajuns la această decizie: să votăm proiectul de hotărâre. N-am votat împotriva USR şi PNL, am votat pentru a menţine această poziţie importantă pentru comunitate”, a subliniat purtătorul de cuvânt al UDMR.

În opinia lui, „PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern”: „Asta e o ipoteză, nu pot să o spun factual, dar e o ipoteză din partea mea”.

„Trebuie să analizăm sigur această situaţie, dar la votul privind Guvernul cred că nu vom lua în considerare acest aspect. Acolo vom lua în considerare persoana prim-ministrului desemnat, majoritatea care s-ar putea forma, să vedem cine, dacă vor fi şi extremiştii, sigur nu votăm - eu aşa cred - şi programul de guvernare care va fi prezentat în faţa Parlamentului. Dacă ar fi aceeaşi majoritate, nu pot să spun eu singur, că nu eu singur iau decizia, dar vă spun în nume personal, dacă s-ar forma aceeaşi majoritate care a fost şi în cazul domnului Veştea, ar fi foarte dificil pentru noi să votăm, că ne-am găsi în aceeaşi barcă cu extremiştii şovini care urăsc comunitatea maghiară. Vorbesc de AUR. (...) Un aspect care ar trebui analizat, totuşi, este cum să avem un Guvern, că de patru luni nu avem un Guvern”, a adăugat Csoma Botond.

El a reafirmat că un prim-ministru tehnocrat nu prea ar avea autoritate asupra unui Guvern format din miniştri politici.

„Totuşi, noi ar trebui să colaborăm cu cineva în Parlament. Pentru că democraţia este despre colaborare şi dialog. Nu putem să spunem că dacă a trecut un parlamentar extremist de la AUR sau din alt partid la PNL sau la PSD nu vom mai colabora cu Partidul Naţional Liberal sau Partidul Social Democrat. Dar e o situaţie extrem de ingrată şi dificilă. (...) Colegii de la USR au spus că noi am participat la această nouă majoritate. Nu am participat la această nouă majoritate”, a mai transmis deputatul UDMR.

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Editor : B.P.

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