CTP a comentat declarațiile Vioricăi Dăncilă despre 10 august: „O zicere pentru pitecantropi!”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că Viorica Dăncilă nu s-a distanțat de Liviu Dragnea și îi reia chiar bucăți din discurs, din calcul politic: vrea să păstreze voturile celor care au votat pentru PSD la alegerile europarlamentare. În același timp, vrea să dea impresia că e altcineva, în ideea de a recupera din votații PSD pierduți. Este valabilă această logică și atunci când Viorica Dăncilă vorbește despre protestele din 10 august: premierul lucrează cu tertipul: „Nu spun, da' zic”, a arătat CTP într-o intervenție telefonică la Digi24, după ce Viorica Dăncilă a acordat un interviu postului de televiziune.

Cristian Tudor Popescu:



„Doamna Dăncilă a spus un singur lucru corect, după părerea mea, în acest interviu. La sfârșit, când a afirmat că Viorica Dăncilă e aceeași. Da, Viorica Dăncilă este aceeași, cu toate că s-a străduit vreme de 45 de minute să demonstreze că este și altcineva. De ce? Pentru a încerca să păstreze votanții PSD-ului Dragnea, adică cei care au fost la europarlamentare, 23 la sută câți au fost, și în același timp încearcă să obțină să recupereze ceva dintre votanții PSD care nu au mai venit la vot și au contribuit în mod esențial la prăbușirea partidului în acele alegeri.

Chestiunea cu lovitura de stat. Deci, doamna Dăncilă ce face? Lucrează cu tertipul: nu spun, da' zic. Va să zică, susține în continuare această prostire în față, în stil Dragnea, că o adunătură de câteva zeci de huligani înarmați cu pietre și PET-uri, care se încaieră cu jandarmii din în fața unei clădiri a Guvernului goală, voaiu să dea o lovitură de de stat. Vorbește de alte țări europene, de Vestele galbene și așa mai departe. Nicio legătură! Este o zicere pentru pitecantropi!



În Franța n-a vorbit nimeni de lovitură de stat. Bineînțeles că atacarea unei instituții publice este o infracțiune gravă și care se pedepsete ca atare, dar nu a vorbit nimeni de lovitură de stat. Nici vorbă de așa ceva! În Franța sau în altă parte.



Pe de altă parte, ce spune dânsa imediat? Eu nu știu, sunt dosare, să se cerceteze, să răspundă cei vinovați! Dar e lovitură de stat. Aici e esența trucului doamnei Dăncilă: să prezerve voturile pe care le mai au și să încerce să obțină altele .

Încearcă să treacă nevinovată, după ce i-a făcut jocurile murdare ale lui Liviu Dragnea

Dacă aș fi fost în emisiune, i-aș fi pus - atunci când a susținut în același stil doamna Dăncilă: Eu? Anti-europeană? Vai de mine... Deci, doamna Dăncilă, care a executat întocmai și la timp toate ticăloșiile pe care i le-a ordonat Liviu Dragnea sau Darius Vâlcov, când s-a dus în Parlamentul European și i-a sictirit, a sictirit un întreg Parlament: Nu am venit să vă dau socoteală, domnilor și doamnelor! - i-aș fi pus la această întrebare: Când v-ați dus la New York sau la Washington și ați susținut sus și tare că veți muta Ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, călcând în felul acesta decizia UE, tocmai spuneați că nu sunteți anti-europeană, care hotărâse că nu se face o asemenea mișcare de către țările membre. Drept rezultat, a obținut doamna Dăncilă pierderea locului de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pe care România îl avea ca și obținut, l-a pierdut pentru că țările arabe nu au mai votat cu noi, în urma acestui gest profund antieuropean și antinațional, împotriva interesului național, pe care l-a făcut doamna Dăncilă.

Și dânsa spune: OUG 114 a avut și părți bune! Înțelegeți? Înceacă să treacă drept nevinovată după ce până cu o lună înainte de alegerile din 26 mai a făcut toate jocurile murdare ale lui Liviu Dragnea, care pentru asta a pus-o în această funcție. Și când a simțit atunci că e posibil că dl. Dragnea să se prăbușească, abia atunci a refuzat acea ordonanță pe justiție.

De ce își menține atitudinea față de Laura Codruța Kovesi?

Nu s-a delimitat de dl. Dragnea nici atunci, pentru că dorește în continuare, v-am spus și asta e logic ce face, nu știu, a sfătuit-o cineva: înainte să iei marile voturi cu care să câștigi prezidențialele, încearcă măcar să nu mai pierzi din ceea ce s-a obținut la europarlamentare. Asta e logic. Și atunci, își menține atitudinea față de Kovesi, continuă să susțină ca fiind valid modul samavolnic în care Kovesi a fost înlăturată de Tudorel Toader și de CCR, continuă să susțină teza cu lovitura de stat din 10 august. Și nici măcar de Liviu Dragnea nu vrea să se distanțeze până la capăt. Reia mereu bucăți din discursul lui Dragnea, acela cu s-au comis mari abuzuri, nedreptăți, vă dați seama ce însemna ca un om nevinovat să ajungă după gratii?

Asta se rezolvă pe calea justiției. Există mecanisme, în toate statele din lume unde se comit erori judiciare, există mecanisme în justiție. Nu se schimbă legislația în justiție, o întorci cu lopata, pentru a rezolva astfel de cazuri. Ele se rezolvă în cadrul legislației existente.



Deci, vedeți, reia bucăți din discursurile lui Dragnea, cu care speră să-și mențină nucleul dur de votanți ale PSD. Și în același timp: eu nu spun, dar zic, eu nu eram acolo, știți, eu am fost blocată. Cum să fii blocată când ai semnat OUG 114? Ai contribuit în vreun fel în legătură cu ce s-a întâmplat la 10 august? Ai luat vreo măsură ca să se afle adevărul și ca vinovații să fie pedepsiți? De plidă, în legătură cu desecretizarea acelor documente. În calitate de prim-ministru, putea să ia niște măsuri. Nu le-a luat!”

CTP a refuzat să facă predicții și comentarii în legătură cu șansele Vioricăi Dăncilă de a ajunge în turul al doilea la alegerile prezidențiale. „Mă voi mărgini în această campanie electorală să anlizez prestația fiecăruia”, a anunțat Cristian Tudor Popescu.



Întrebat dacă i s-a părut că Viorica Dăncilă are răspunsurile unui prezidențibil și posibil președinte, Cristian Tudor Popescu a atras atenția că principala atribuție a unui președinte e politica externă. „Ne-a arătat cam ce viziuni are, cam ce abilități, competențe, relații în materie de politică externă? (...) E proeuropeană de nouă ani, a fost atât de eficient proeuropeană în cei 9 ani, încât nimeni n-a putut la Bruxelles s-o contrazică în acei nouă ani. Pentru că a tăcut”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.