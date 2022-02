CTP, despre demisia lui Cioloș: Un gest care îl discreditează grav. Cred că nu o să mai aibă niciun viitor politic

Cristian Tudor Popescu a comentat vineri seara, la Digi24, demisia lui Dacian Cioloș de la șefia USR. „Deci nu se face un astfel de gest. Este un gest discreditant pentru domnul Cioloș, ca președinte. Sau poate nu se aștepta să câștige... Nici nu cred că mai are vreun viitor politic”, a spus CTP. În discuție, gazetarul s-a referit și la Cătălin Drulă, cel care a preluat, ca interimar, funcția de președinte al USR. Despre acesta Cristian Tudor Popescu spune că a făcut câteva greșeli, una dintre ele fiind aceea că „a pus toate tunurile pe Klaus Iohannis”. „Nu cred că este o strategie foarte eficientă să-ți descarci mitraliera într-un cal mort”, a conchis CTP.

Cristian Tudor Popescu: Este un gest care îl discreditează grav pe domnul Cioloș. Grav! Știți de ce mi-a amintit imediat? Mi-a amintit de ce a făcut acum 20 și ceva de ani Emil Constantinescu, în vară, în iunie, în anul 2000, când a anunțat că nu mai candidează la președinție. S-a retras din cursa pentru președinție, cu consecințele pe care le-am văzut atunci. Retragerea lui Emil Constantinescu a dus atunci la intrarea în turul doi a lui Corneliu Vadim Tudor. Și a fost nevoie de o luptă crâncenă pentru a fi oprit...

Cum să faci așa ceva, domne? Ai fost ales, da? N-ai fost ales cu majoritate zdrobitoare. Avea ceva ceea ce se numește „a weak mandate” - avea un mandat slab domnul Cioloș, la limită – 49% la 51%. N-a fost ales cu 70% la 30%. Și atunci, trebuie să faci ce poți, că de aia ești președinte, ca să unifici acest partid, ca să poți... În fond, de ce fost ales președinte? A fost ales ca să ducă fuziunea asta între cele două partide – USR și PLUS – mai departe, pentru a se topi, până nu mai existau diferențe, unul în celălalt.

Cum să vii după 4 luni și să spui „Domne, e greu, nu pot! E foarte greu, eu plec, să nu contați pe mine!”? Cum să faci așa ceva? Păi, nu știai? În clipa în care ai candidat știai foarte bine că există această fractură în partid, există echipa Barna, și că vei avea de luptat cu așa ceva. Pentru asta te-ai pregătit când ai candidat... Sau poate nu se aștepta să câștige...

Deci nu se face un astfel de gest. Este un gest discreditant pentru domnul Cioloș, ca președinte.

Cum să te retragi, domne? Deci, încerci să negociezi. Cât timp a negociat acel program?

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Din ce știm în spațiul public, joi, vineri l-a prezentat partidului, luni a fost supus la vot.

Cristian Tudor Popescu: Deci, oamenii din partid s-au trezit cu plăcinta pe masă. Care, ce era ea... lăsăm... Ce era acolo... Era o încercare tipică de a dizolva un centru de putere, ăsta al echipei Barna, și de a încerca să dețină controlul asupra partidului.

Dar nu așa ar fi trebuit să procedeze. Domnul Cioloș trebuia să se pregătească, fiind președinte, pentru o operațiune pe termen lung, în care, eventual pas cu pas să încerce să facă lucrurile astea.

Claudiu Pândaru: De ce credeți că a cedat așa Dacian Cioloș?

Cristian Tudor Popescu: Nu cred că interesează pe cineva. Să fie sănătos. Și nici nu cred că mai are vreun viitor politic. I-ar putea interesa pe cei care votează USR, ce se întâmplă cu USR-ul acum.

„Prima greșeală a domnului Drulă - a pus toate tunurile pe Klaus Iohannis. Nu cred că este o strategie foarte eficientă să-ți descarci mitraliera într-un cal mort”

Se întâmplă așa... Domnul Drulă este un vector de imagine mai bun decât Dacian Cioloș, așa cum Dacian Cioloș era un vector de imagine mai bun decât Barna, pentru reprezentarea partidului în spațiul public.

Are o imagine bună, domnul Drulă. Poate să reprezinte partidul bine, după părerea mea, în spațiul public, dar nu are suficientă experiență ca politician. Are mult mai multă experiență ca executiv, ministru al Transporturilor, decât ca politician.

Domnul Drulă a făcut deja două greșeli, după părerea mea, majore.

Prima – a pus toate tunurile pe Klaus Iohannis. Nu cred că este o strategie foarte eficientă să-ți descarci mitraliera într-un cal mort. Domnul Iohannis a pierdut enorm în încrederea cetățenilor din această țară. A ajuns la un 10%, 12%, cât o mai avea acum în încrederea cetățenilor – poate îi mai crește de când cu telefonul, cu Biden. Când am plecat eu de acasă vorbea de vreo oră la telefon cu Biden. Dar, de acolo, de la 10-12% nu se duce mai jos. Oricât ar striga domnul Drulă, nu se mai duce. O să rămână cu oamenii ăștia, care vor considera că domnul Iohannis trebuie să își încheie mandatul.

Iar înaintea domnului Drulă a fost domnul Simion, cu AUR, care anunță mereu că se apropie milionul de semnături ca să-l destituie pe Iohannis. Deci, AUR e mult în față. A mușcat deja din bucata asta electorală, cu violență, și nu prea mai are ce, acum, să mai obțină domnul Drulă din Iohannis.

Prima greșeală, adică... e steril demersul ăsta, nu o să le aducă mari voturi că dă în Iohannis.

A doua greșeală a fost să spună că „noi vom fi singurul partid liberal din peisajul politic”. Cum să pronunți cuvintele „partid”, „liberal”, cu privire la USR?

„Și să te apuci tu, USR, să spui că ești partid liberal, când există percepția asta față de Partidul Național Liberal, în acest moment?”

Păi, Partidul Național Liberal tocmai s-a făcut de... ce vreți dumneavoastră... de băcănie. A fost sângeros ce a făcut partidul. Deci, PNL tocmai a reușit să se compromită în ochii cetățenilor, prin ce a făcut anul trecut, cum n-a fost, poate niciodată. Știți când a mai fost în halul ăsta Partidul Național Liberal? Când s-a apucat Câmpeanu, care era un „plombier”, un fel de instalator venit de pe la Paris, și care s-a apucat să-l propună pe Regele Mihai președinte, din partea Partidului Național Liberal. Alegerile din 1992. Atunci, aproape că a fost în pragul desființării PNL. A căzut, s-a prăbușit în sondaje.

E, cam în situația aia este PNL acum. Și să te apuci tu, USR, să spui că ești partid liberal, când există percepția asta față de Partidul Național Liberal, în acest moment?

Trebuia să spună: „Noi suntem USR-iști!”. Ce crede domnul Drulă? Că obține în felul ăsta voturile ălora care mai votează – câți mai sunt, 15-16%, care îi mai votează pe liberali -, o să se ducă la USR? Nu! Cei care au avut de plecat de la liberali în urma mărețelor strategii și comportamente ale partidului de anul trecut, au plecat.

Mai est un alt treilea punct, pe care îl consider o eroare a domnului Drulă, și anume că nu a pomenit, deși a apărut la două televiziuni - a repetat, lucru care iarăși nu prea mi-a plăcut, pentru că arată a politician hârșit, când începi să repeți sintagme întregi, prefabricate, aceleași lucruri te duci și le spui și la televiziunea cealaltă la fel, mă rog, trecem peste – dar nu a pomenit niciun cuvânt de primari. Primarii USR. Nimic! În tot ce a spus. „Trebuie să refacem unitatea partidului”, „să fim singurul partid liberal”, „Dragoș Pâslaru”, „Voiculescu”, nu mai știu de cine spunea, „Ghinea” și așa mai departe... N-a spus un cuvânt de Dominic Fritz, de Allen Coliban, de Clotilde Armand, de Nicușor Dan... Nicușor Dan, care totuși este fostul președinte al USR. Și primarul Bacăului, de asemenea, este tot USR.

Acești oameni, după părerea mea, trebuie să reprezinte avangarda restucturării și refacerii, dacă va fi posibilă, a imaginii USR. Pentru că ei, acum acționează efectiv direct în raport cu cetățenii. Și unde? În București, în Sectorul 1, la nivelul întregii capitale, la Timișoara, la Bacău, la Brașov, în mari orașe ale țării. Și pot să facă, sau să nu facă lucruri care să se repercuteze imediat. Către ei, după părerea mea, trebuia să se orienteze ca strategie domnul Drulă. N-a spus un cuvânt...

Editor : Liviu Cojan