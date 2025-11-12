Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu

Reprezentanții magistraților susțin că un procent rezonabil al pensiei ar fi de 65% din salariul brut, ceea ce înseamnă venituri mai mari față de varianta adoptată de Guvern. În plus, și-ar dori și o perioadă de tranziție mai lungă. Președintele Nicușor Dan va avea discuții atât cu magistrații, cât și cu liderii Coaliției, de la ora 16:00, pentru a debloca situația.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, susține că ar fi „rezonabil” ca magistrații să primească 65% din salariul brut atunci când ies la pensie. Veniturile ar fi astfel mai mari decât propunea inițial Guvernul: 70% din venitul net și o perioadă de tranziție de 10 ani.

„Orice lege a pensiilor magistraților, pe de o parte, ar trebui să privească toți magistrații, nu doar pe cei care se acum în activitate, ci și pe cei care sunt deja pensionari. (...) Eu sper ca mâine (n.r. miercuri) să nu avem aceeași reacție pe care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic, adică noi ne-am expus un punct de vedere, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă.

Noi dorim ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest apropiat? Într-adevăr, este o chestiune pe care trebuie să discutăm cu puterea executivă, (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil”, a declarat acesta, marți, la Digi24.

Vicepreședintele CSM și-ar dori și o perioadă de tranziție mai lungă, ceea ce ar însemna aplicarea reformei mult mai târziu:

„Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane”.

Înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni, alături președintele Nicușor Dan, ceilalți lideri ai Coaliției și reprezentanții Justiției, Kelemen Hunor a vorbit despre situații în care s-a pus presiune pe clasa politică pentru a lua o decizie sau alta. „Au fost momente când clasa politică a cedat permanent”, a declarat liderul UDMR, fiind întrebat despre pensiile magistraților.

