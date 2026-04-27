Video Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR (surse)

Ema Stoica
nicusor dan 2
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Din informațiile Digi24, președintele României Nicușor Dan a aflat despre moțiunea de cenzură comună PSD-AUR printr-un bilețel transmis de consiliera sa în timpul ședinței de la Cotroceni.

Este vorba despre o foaie albă pe care a primit-o președintele. Am încercat să punem cap la cap momentele în care liderii partidelor și mai ales președintele României au aflat despre această moțiune PSD-AUR. Din informațiile Digi 24 - am văzut că și Sorin Grindeanu spunea acest lucru - liderii partidelor, adică PNL, USR, UDMR, nu au știut înainte să intre în această ședință despre următorul pas pe care îl va face PSD - să iasă de mână cu AUR și să anunțe moțiune de cenzură. Este de văzut dacă președintele a știut acest lucru. Încă nu știm clar.

Ce este cert, din informațiile Digi24, este că în momentul în care a început întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a primit din partea consilierei dumnealui un bilet. S-a oprit, a citit biletul respectiv și apoi a continuat discuția pe care o avea cu liderii partidelor pe acele subiecte deja anunțate planul național de redresare și reziliență și SAFE.

Cel mai probabil, acela este momentul în care PSD și AUR au ieșit public. Marian Nacșu și Petrișor Peiu au anunțat moțiunea de cenzură.

Este foarte interesant de urmărit dacă președintele a fost informat înainte de Sorin Grindeanu sau a fost pus în fața faptului împlinit în acea ședință în care se aflau deja. Tnând cont de modul în care de-a lungul timpului au comunicat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, este posibil ca președintele României să fi aflat dinainte că PSD urmează să facă acest pas, dar să nu știe exact când.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Militari NATO
4
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
5
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu face declaratii
Ciucu: Crizele politice sunt create exclusiv pe baza intereselor. Oameni bogaţi şi puternici vor mai multă bogăţie şi mai multă putere
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu: PSD a vândut stabilitatea ţării pe un selfie cu George Simion şi AUR
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica”. Ce spune liderul UDMR despre moțiunea PSD–AUR
manfred weber face declaratii
Manfred Weber, liderul PPE: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și nu excludem alegerile anticipate”
Recomandările redacţiei
fritz
Președintele USR exclude soluția unui prim-ministru tehnocrat dacă...
sorin grindeanu
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost...
Donald Trump
Paradoxul puterii militare: cum pot slăbi intervențiile SUA și...
Ministrul fondurilor europene.
Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun...
Ultimele știri
Preşedintele Donald Trump susţine o propunere făcută pe o reţea socială: Vrea să redenumească agenția ICE în „NICE”
Agenție românească în top 8 agenții SEO din Europa: five elements digital, finalistă pentru al șaselea an consecutiv
Zeci de afaceri închise la Praid şi şomaj în creştere, după inundarea salinei în urmă cu un an
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB: „Cred că...
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România...
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Îl așteaptă o suspendare ”istorică”, după ce i-a dat un pumn direct în figură adversarului! Clubul l-a...
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale