Din informațiile Digi24, președintele României Nicușor Dan a aflat despre moțiunea de cenzură comună PSD-AUR printr-un bilețel transmis de consiliera sa în timpul ședinței de la Cotroceni.

Este vorba despre o foaie albă pe care a primit-o președintele. Am încercat să punem cap la cap momentele în care liderii partidelor și mai ales președintele României au aflat despre această moțiune PSD-AUR. Din informațiile Digi 24 - am văzut că și Sorin Grindeanu spunea acest lucru - liderii partidelor, adică PNL, USR, UDMR, nu au știut înainte să intre în această ședință despre următorul pas pe care îl va face PSD - să iasă de mână cu AUR și să anunțe moțiune de cenzură. Este de văzut dacă președintele a știut acest lucru. Încă nu știm clar.

Ce este cert, din informațiile Digi24, este că în momentul în care a început întâlnirea de la Palatul Cotroceni, șeful statului a primit din partea consilierei dumnealui un bilet. S-a oprit, a citit biletul respectiv și apoi a continuat discuția pe care o avea cu liderii partidelor pe acele subiecte deja anunțate planul național de redresare și reziliență și SAFE.

Cel mai probabil, acela este momentul în care PSD și AUR au ieșit public. Marian Nacșu și Petrișor Peiu au anunțat moțiunea de cenzură.

Este foarte interesant de urmărit dacă președintele a fost informat înainte de Sorin Grindeanu sau a fost pus în fața faptului împlinit în acea ședință în care se aflau deja. Tnând cont de modul în care de-a lungul timpului au comunicat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, este posibil ca președintele României să fi aflat dinainte că PSD urmează să facă acest pas, dar să nu știe exact când.

Editor : Ș.R.