Matei Păun, analistul financiar și politic a cărei implicare în cariera politică a lui Nicușor Dan a stârnit controverse în fiecare campanie electorală în care a participat președintele în ultimii 13 ani, a vorbit pe larg, joi, la Interviurile Digi24.ro, despre relația pe care o are cu acesta.

Matei Păun a explicat, pe scurt, că l-a cunoscut pe Nicușor Dan în anul 2012, când acesta din urmă era candidat independent pentru Primăria Capitalei. Afaceristul susține că i-a donat „între 1.000 și 2.000 de euro”.

În anul 2016, Păun a coordonat campaniile electorale în care au participat Nicușor Dan (pentru Primăria Capitalei) și USR (pentru Parlament).

„În 2016, când am ales să mă implic cu timpul meu, am ales să separ implicarea financiară de implicarea timpului cu care am investit în campaniile respective”, a declarat Matei Păun, joi, la Interviurile Digi24.ro.

CITEȘTE ȘI: Matei Păun, afaceristul și analistul din spatele președintelui Nicușor Dan, a venit la Interviurile Digi24.ro. Principalele declarații

Matei Păun a atras donatori pentru Nicușor Dan: „Trebuie să ne uităm la istoricul lui”

În ceea ce privește alegerile din 2025, cele care l-au dus pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Matei Păun a subliniat că „a încercat” să convingă oameni să doneze.

„În anumite situații am reușit, în altele nu. Nu e ușor să oameni să se depărteze de bani, dar am încercat asta”, a adăugat analistul politic.

Matei Păun a fost întrebat dacă nu există vreun risc în așa fel încât cei care i-au donat sau împrumutat președintelui sume considerabile de bani în timpul campaniei să se aștepte la anumite „favoruri”.

„Există un număr mic de oameni care au donat mai mult sau au împrumutat în timpul campaniei. Trebuie să ne uităm la istoricul lui Nicușor. A fost primar 5 ani, au fost oameni care l-au ajutat din punct de vedere financiar în 2 campanii, în 2020 și 2024, întrebarea mea ar fi: ce dovezi am avea că aceste favoruri s-ar fi răsplătit? Eu cred că nu avem vreo dovadă, ar fi răspunsul cel mai clar”, a precizat Matei Păun.

CITEȘTE ȘI: Ce soluție vede Matei Păun pentru a rezolva problemele economice ale României: „O foarte mare oportunitate în această criză”

În același timp, Matei Păun i-a descris pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru drept două persoane „modeste”.

„După ultimele campanii s-a văzut cu ochiul liber ce fel de om e Nicușor și cum își trăiește viața. Mi se pare ridicol ideea că ei ar sta pe nu știu ce averi, când vedem foarte bine modestia în care trăiesc. Își conduce aceeași mașină, Renault Clio, de 10 ani. E o persoană care nu are bijuterii, ceasuri scumpe, așa cum se poartă în politica românească. A-l acuza pe Nicușor de avere este ridicol”, a subliniat Păun, în contextul știrilor false privind legate de așa-zisa avere ascunsă pe numele partenerei președintelui.

Matei Păun, despre Nicușor Dan: „Este o persoană care ascultă”

Matei Păun a mai fost întrebat la Interviurile Digi24.ro dacă Nicușor Dan poate fi influențat de sfaturile primite din cercurile de apropiați.

„E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea. Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa (...) Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc, e o persoană foarte independentă în gândire și nu cred că este o surpriză să spun acest lucru. Tot timpul a hotărât și gândit conform analizelor și valorilor sale”, a explicat afaceristul apropiat de președinte.

Acesta a mai subliniat că, după alegeri, „foarte multe persoane încearcă să își asume anumite roluri” pentru a ieși în față în contextul victoriei lui Nicușor Dan în fața lui George Simion.

„E un fenomen firesc și des întâlnit, nu numai la noi. Dar e important să separăm acest fenomen de realitate, în final”, a punctat Matei Păun.

Interviul acordat de Matei Păun pentru Digi24.ro poate fi urmărit integral aici:

Editor : M.G.