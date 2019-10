Dan Barna: Poziția noastră este că doamna Dăncilă trebuie să-și dea demisia și să plece, să fie numit un premier interimar

USR va merge vineri la consultările de la Cotroceni cu un pact pentru anticipate ca primă opțiune. Ar putea susține și un guvern tehnic sau al PNL, în orice caz non-PSD, în măsura în care își asumă obiectivele partidului, a declarat joi seara, la Digi24, liderul Dan Barna. El a mai spus că delegația USR va mai aduce în discuția cu președintele un subiect - problema desemnării comisarului european.

„Am înţeles din mesajul preşedintelui Iohannis că mâine este o primă rundă de consultări în care va pune în dezbatere subiectul alegerilor anticipate și ne bucurăm foarte mult că după ce USR vorbește de un an și jumătate despre faptul că anticipatele sunt singura ieșire normală, decentă, funcțională din criză, astăzi și președintele a vorbit explicit cu subiect și predicat despre anticipate. L-am auzit și pe dl Orban vorbind despre anticipate, doamna Dăncilă însăși a spus că nu se teme de anticipate, deci există de-adevărat la propriu, de data aceasta, posibilitatea ca, dacă prin implicarea președintelui, să construim scenariul prin care să ajungem la alegeri anticipate”, a spus Dan Barna.

În aceste condiții, USR va merge la consultările de la Cotroceni de vineri cu un „pact pentru anticipate”. „Vom solicita președintelui să-și asume rolul de mediator, dar nu doar rolul de mediator, cât și mandatul pe care îl are conform Constituției, atribuțiile pe care le are conform Constituției și să intrăm într-o logică de anticipate, cu doi premieri, să spunem formali, care să fie respinși, după care următorul președinte poate dizolva Parlamentul și undeva în februarie-martie am putea avea anticipate. Este una dintre variante”, a explicat Dan Barna.

„Mâine vom vorbi despre anticipate. Mai există un scenariu, cumva mai complicat, în care să se poată vorbi de un guvern de tranziție, care după alegerile prezidențiale să-și depună mandatul și să organizăm apoi anticipate, asta e o variantă despre care o să discutăm eventual mâine, dar la întâlnirea de mâine noi vom merge cu pactul pentru anticipate ca prim punct de discuție. Aceasta este soluția în care credem. Poziția noastră este că doamna Dăncilă ar trebui să-și dea demisia și să plece, să fie numit un premier interimar”, a punctat Dan Barna.

USR va mai ridica o problemă vineri, la Cotroceni, în discuțiile cu președintele, a mai spus liderul Uniunii: „Mai este un subiect pe care noi îl considerăm important în aceste zile - propunerea de comisar pe care România trebuie să o facă. Noi am solicitat deja o dezbatere și o consultare a tuturor partidelor împreună cu președintele tocmai pentru a nominaliza o persoană cu care să nu ne facem de râs, pentru că din acest moment, acest guvern nu mai are nicio legitimitate să vină cu altă propunere. Avem trei-patru nume, o să vedem ce o să discutăm mâine, nu vreau să le pun încă în spațiu public, eu personal am spus Cătălin Drulă, USR are mai multe propuneri în vedere”, a menționat Dan Barna.

„Un cal mort trebuie îngropat”. A doua soluție pentru guvernare și condițiile USR

El a vorbit însă și de o altă soluție. „Cealaltă variantă este susținerea unui guvern tehnic sau al PNL. Prima variantă este aceea de anticipate și acest guvern merge în logica aceasta de administrare a treburilor curente. Avem și disponibilitatea de susținere a unei structuri guvernamentale non-PSD, care, în măsura în care își asumă obiectivele USR - primari în două tururi, fără penali în funcții publice, legile justiției, Secția Specială, Ordonanța 114 - să beneficieze de susținerea noastră pentru învestitură”, a detaliat Dan Barna.

El spune că lecția care trebuie învățată de pe urma zilei de joi, când Guvernul Dăncilă nu a trecut de moțiunea de cenzură, este că „ulciorul nu merge de multe ori la apă. După trei ani de umilințe, de bătaie de joc, de dispreț, în sfârșit, acest parlament, această compoziție șchioapă și nelegitimă cum a ajuns să fie a reușit să pună capăt unui guvern care nu mai reprezenta România din niciun punct de vedere. Suntem în metafora calului mort. Ce poți face cu un cal mort? Un cal mort trebuie îngropat, aceasta a fost decizia parlamentului de astăzi. Un guvern care nu mai funcționează trebuia să plece și e foarte bine că s-a întâmplat asta. E lecția disprețului și a ignorării totale a cetățenilor, despre asta vorbim, despre guvernul-marionetă Dragnea 3, care au crezut că suindu-se deasupra oricăror reguli, regulamente și principii de funcționare democratică, vor putea să rămână eterni la conducerea statului. Astăzi s-a terminat ața pe mosor, ca să folosesc altă vorbă populară”, a declarat Dan Barna.

El a spus că sentimentul, după această moțiune de cenzură, este de „în sfârșit”. „După rezultatul votului din Parlament am primit cred că peste 200 de mesaje de la cetățeni care transmiteau exact acest mesaj: în sfârșit s-a întâmplat o așteptare pe care România o are de trei ani”, a punctat candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale.

Redactor: Luana Păvălucă