Dăncilă, despre moțiunea de cenzură: Nu am emoții. Am încredere în colegi și în partenerii de alianță

Premierul Viorica Dăncilă spune că nu are emoții cu privire la moțiunea de cenzură și că are încredere în colegii din PSD și ALDE. Ea a adăugat că nu va discuta cu șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, înainte de votul moțiunii de cenzură.

„Nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianță”, a spus Viorica Dăncilă, la Parlament.

Ea a spus că „nu este nevoie” să discute despre acest subiect cu cei din ALDE.

„Sunt oameni în care am încredere, oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate și astăzi vom vedea rezultatul”, a răspuns Dăncilă, potrivit Mediafax.

Parlamentul dezbate și votează, marți, moțiunea de cenzură depusă de Opoziție la adresa Guvernului Dăncilă. Pentru ca aceasta să treacă sunt necesare 233 de voturi, din totalul de 465 de parlamentari.

Ultimele calcule arată că opoziția poate conta pe cel mult 226 de voturi, din cele 233 de voturi necesare pentru a trece moțiunea, dacă nu va beneficia și de sprijin din partea unor parlamentari ai puterii.