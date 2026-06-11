Live TV

„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”, afirmă Claudiu Manda, secretarul general al PSD

Data actualizării: Data publicării:
claudiu manda si olguta vasilescu
Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos

Secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), Claudiu Manda, a declarat, joi, că în opinia sa Guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor, el apreciind şi că România are nevoie de „o schimbare de direcţie” după perioada guvernării conduse de liderul PNL, Ilie Bolojan.

„După părerea mea, guvernul Tomac trece. Şi eu cred că e un lucru bun”, a spus Manda, la Craiova, la conferinţa Organizaţiei de Femei a PSD Dolj.

Reprezentantul social democraţilor a susţinut că era Bolojan „care a generat efecte economice şi sociale negative pentru toate categoriile sociale” se încheie, iar astăzi nimeni nu e mulţumit de acest guvern, „cu excepţia boţilor şi tiriboţilor", dar şi aceştia au obosit fiindcă nu mai sunt bani”.

„Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care şi noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele şi anume recesiune economică, inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulţumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulţumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulţumiţi sunt boţii, roboţii şi tiriboţii care, din câte am văzut, au obosit şi ei sau probabil că nu mai au suficient de mulţi bani ca să activeze boţii, roboţii şi tiriboţii. Dar este clar că trebuie să depăşim această perioadă în care un om care spune că vrea în opoziţie, stă baricadat pe scaunele de la putere, partidul celălalt alături de el spune la fel că vrea în opoziţie alături de Ilie Bolojan şi în continuare se agaţă de scaune de la putere”, a afirmat Manda.

Secretarul general al PSD a adăugat că în perioada următoare România va avea un guvern condus de Eugen Tomac.

„Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern şi atunci lucrurile o să meargă înainte şi sunt bucuros că la discuţia pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie şi anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare şi alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare”, a mai afirmat Claudiu Manda.

În acelaşi context, el a subliniat că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru a fost făcută de preşedintele Nicuşor Dan şi nu de fostul şef al statului, Traian Băsescu, respingând afirmaţiile potrivit cărora acesta din urmă ar fi influenţat desemnarea.

„Tot se vorbeşte despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului preşedinte, Nicuşor Dan. Şi nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicuşor Dan prim-ministru. Aş putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: 'nea Ilie nici nu ştii, cât de mic începi să fii!'”, a mai spus secretarul general al PSD.

La conferinţa OFSD Dolj au participat circa 600 de femei, membre ale PSD.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
2
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Digi Sport
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eugen Tomac.
Eugen Tomac: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Mergeți în opoziție. Dar renunțați la demagogie
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
INSTANT_TOMAC_USR_26_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședințe la USR: conducerea ia pulsul liderilor din teritoriu privind Guvernul Tomac. Cei mai mulți cer să nu voteze (surse) 
sigle psd si pnl
Șanse tot mai mici pentru Guvernul Tomac. Ce strategii își fac partidele: PNL ia în calcul Guvern cu USR și UDMR (surse)
interior papahagi
Prima „dezertare” din Guvernul propus de Tomac, înainte să ajungă la vot: Adrian Papahagi nu mai vrea la Cultură
Recomandările redacţiei
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump se răzgândește și...
profimedia-1109364070
Ciclul violenței din Marea Britanie: atacuri motivate de ură...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor...
Imagine din satelit cu insula Kharg
De ce ocupă Insula Kharg un rol central în amenințările lui Donald...
Ultimele știri
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone”
Număr record de consultații medicale pentru Trump: 22 de specialiști implicați în ultimul control. Liderul SUA: „Sunt perfect sănătos”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Simona Halep și-a dezvăluit cel mai mare vis. A radiat de fericire când a spus totul
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
Adevărul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Are 55 de ani, dar toți o ”acuză” că n-a împlinit încă 30! Imaginile spun totul: ”Incredibil” / ”Minți!”
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Decizia care stârnește furie în Anglia înaintea Cupei Mondiale. Autoritățile locale cer fanilor să nu...
Newsweek
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...