De ce nu și-a asumat Sorin Grindeanu funcția de premier. Liderul PSD: I-am spus președintelui că nu fugim

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la sediul PSD, după negocierile cu Eugen Tomac, nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru a forma un nou guvern, că nu a putut prezenta „o majoritate clară” pentru ca PSD să preia funcția de premier.

„Când am fost la Cotroceni, i-am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol. Am fost împreună cu colegii, parte din ei azi alături de mine. Domnia sa a întrebat, așa cum v-a răspuns acum câteva zile, că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-occidentale - PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. Așa cum PSD nu poate să prezinte o majoritate clară formată din aceste partide, nici ceilalți nu pot.

Eu i-am spus președintelui că noi putem să încercăm să facem acest lucru și nu fugim. Dar nu am putut să îi prezentăm o majoritate clară”, a declarat Sorin Grindeanu, la sediul PSD.

După mai bine de o oră de discuții cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a anunțat o serie de condiții pe care PSD le impune pentru a vota Cabinetul Tomac. Printre acestea, social-democrații cer scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii. „Tomac a fost deschis la propunerile PSD”, a precizat Grindeanu.

Editor : Alexandru Costea