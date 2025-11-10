Live TV

Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale grele, decât să subvenționăm tractoare

diana buzoianu la o sedinta
Diana Buzoianu spune că un nou program nu mai putea fi lansat pentru că „avem antamat bugetul pe următorii ani de zile”. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni că în opinia ei este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.

Ministrul Mediului a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că a fost diminuat bugetul pentru Rabla persoane fizice de la 600 de milioane la 200 de milioane, „pentru că, în mod realist, atât putea să ducă bugetul, anul acesta”, potrivit News.ro.

„Noi trebuie să înţelegem că unele promisiuni de-a lungul timpului, pe proiecte, au fost făcute fără acoperire pe buget. Bugetul, cu deficitul pe care noi îl aveam, cu cheltuielile care trebuiau să fie făcute şi cu angajamentele de la nivel internaţional pe care ni le-am luat, nu ar fi suportat un buget de 600 de milioane. Asta este practic concluzia absolut tuturor juriştilor şi absolut tuturor economiştilor cu care am discutat în analiza acestui proiect. Noi anul acesta nu am mai lansat proiecte. Nu ne mai puteam permite să lansăm un nou program, în contextul în care deja avem antamat bugetul pe următorii ani de zile”, a afirmat Buzoianu.

Ea a menţionat că discuţia din primele luni de când a venit la minister a fost să renegocieze PNRR care, deşi era o poveste foarte frumos împachetată, o mare parte din proiectele din PNRR erau la 0% implementare.

„Noi, când am negociat cu Comisia Europeană, în mod evident, aceste proiecte au fost pierdute, Banii pentru aceste proiecte au fost pierduți. În schimb, contractele erau în continuare semnate. Şi avem de exemplu situaţia în care aveam proiecte de apă canal care ajunseseră să fie implementate 10%, 20% şi Comisia Europeană ne-a spus, noi nu credem că le mai terminaţi până în august anul viitor. Drept urmare, nu vă mai dăm banii necesari pentru a le finaliza”, a subliniat Buzoianu.

Ministrul Mediului a arătat că, în opinia sa, mai important este să se închidă iazurile care sunt un pericol pentru populaţie.

„Dacă mă întrebaţi dacă este mai important pentru români să cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, pentru că asta era programul Rabla Tractoare, sau dacă este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, pentru că avem această situaţie în România, o avem în anul 2025. Există peste 200 de iazuri, dar aceste 200 de iazuri sunt cu un risc diferit. Sunt câteva zeci care sunt cu adevărat foarte periculoase pentru români. Şi aceste iazuri, de-a lungul timpului, nu şi-au găsit banii necesari, pentru că politicienii, de-a lungul timpului, au venit şi au spus că e mai important să dăm vouchere”, a completat ministrul.

