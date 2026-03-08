Live TV

Diana Șoșoacă transmite felicitări de 8 martie cu o fotografie a lui Vladimir Putin

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Eurodpeutata Diana Șoșoacă a postat un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.

„La multi ani minunați, domnișoarelor si doamnelor! Împărtășesc cu voi ce mi-a trimis azi-dimineață, Președintele Vladimir Putin! Sa fiți iubite si fericite”, este mesajul de pe pagina de Facebook a lui Șoșoacă.


Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postarea este însoțită de o fotografie stilizată a lui Putin, care ține în mână un buchet de flori.

Șoșoacă s-a fotografiat de mai multe ori cu oficiali ruși. La sfârșitul anului trecut, ea a participat la un eveniment la Soci și s-a fotografiat alături de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și una dintre cele mai virulente voci antioccidentale.

Tot anul trecut, Șoșoacă s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Rachete interceptoare
2
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
4
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Digi Sport
Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Cum se profilează Rusia drept un prim câștigător al războiului din Iran (Time)
Vladimir Putin mesaj ziua femeii
Speculații legate de sănătatea lui Vladimir Putin, după ce liderul rus a fost nevoit să-și întrerupă un discurs. Care a fost cauza
Ziua Femeii 2026. Foto Getty Images
Ziua Mamei sau Ziua Internațională a Femeii: Ce se sărbătorește, de fapt, în fiecare an pe 8 martie
Ce semnificație are Ziua Femeii. Foto Getty Images
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători
EU-Western Balkans summit - Brussels, Belgium - 17 Dec 2025
Campania electorală din Ungaria devine chiar și mai murdară (POLITICO)
Recomandările redacţiei
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. Israelul spune că războiul va mai dura. Iranul se declară pregătit pentru 6 luni de conflict dur
Incident grav în apropiere de București: Un copil s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de marfă descompus
Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a...
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
„Gluma zilei”. Videoclipul cu Radu Miruță care a încins spiritele pe internet: „Putin a zis că se retrage...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii