Diana Șoșoacă transmite felicitări de 8 martie cu o fotografie a lui Vladimir Putin

Eurodpeutata Diana Șoșoacă a postat un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.

„La multi ani minunați, domnișoarelor si doamnelor! Împărtășesc cu voi ce mi-a trimis azi-dimineață, Președintele Vladimir Putin! Sa fiți iubite si fericite”, este mesajul de pe pagina de Facebook a lui Șoșoacă.





Postarea este însoțită de o fotografie stilizată a lui Putin, care ține în mână un buchet de flori.

Șoșoacă s-a fotografiat de mai multe ori cu oficiali ruși. La sfârșitul anului trecut, ea a participat la un eveniment la Soci și s-a fotografiat alături de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și una dintre cele mai virulente voci antioccidentale.

Tot anul trecut, Șoșoacă s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today.

Editor : M.B.