Kremlinul s-a răzgândit în privința completării Dumei de Stat cu participanți la războiul împotriva Ucrainei, au informat trei surse ale „Verstka” din cadrul autorităților regionale și federale.

Potrivit acestora, s-a decis renunțarea la ideea de a introduce în parlament 100-150 de „veterani ai războiului din Ucraina”: prioritatea a devenit controlabilitatea și loialitatea candidaților, și nu experiența lor pe front.

Acum, participanții la război sunt tratați ca „deputați de unică folosință”, care sunt „necesari în acest moment” și în număr limitat. „Se vor înscrie la primare, dar nu vor ajunge în funcții importante. Vor apărea filtre mai stricte. Prioritatea nu este cantitatea, ci controlabilitatea”, explică interlocutorul publicației.

În „Rusia Unită(n.red. partidul controlat de Putin)” se subliniază absența aproape totală a legiuitorilor profesioniști printre „veteranii SVO”. „Un exemplu simplu. Un ofițer de carieră. Îl pot imagina ca deputat. Pe celălalt l-aș ocoli pe stradă, pentru că arată de parcă jefuiește chioșcuri. Pe astfel de oameni nu-i vor lăsa să intre [în Dumă]. Sau vor lăsa să intre doar unul”, explică interlocutorul din conducerea partidului. Alegerile din 2026 vor fi primele pentru Duma de Stat după invazia Rusiei în Ucraina. Anterior s-a raportat că Kremlinul dorea să umple camera inferioară cu participanți la război în proporție de cel puțin un sfert: surse ale „Povestirilor importante” au menționat cifra de 150 de mandate, iar Faridaily – 100. Potrivit interlocutorului din „Rusia Unită”, acum se vorbește deja despre 70-80 de mandate pentru „veteranii SVO”, „dar și această cifră este greu de crezut”.

Sursa adaugă că, printre altele, regiunile nu vor mai fi obligate să prezinte candidați din rândul veteranilor de război. În 2025, în urma alegerilor regionale, 890 de veterani de război au obținut mandate, a afirmat secretarul general al partidului „Rusia Unită”, Vladimir Yakushev. Majoritatea covârșitoare a mandatelor le-a revenit în organele reprezentative municipale.

Cu toate acestea, Duma de Stat se așteaptă la o schimbare semnificativă a deputaților, spun interlocutorii „Verstka”. Acest lucru se referă, printre altele, la comisia pentru apărare.

În prezent, aceasta este condusă de generalul Andrei Kartapolov, vechi colaborator al fostului ministru al apărării Serghei Șoigu și lobbyist cheie al intereselor ministerului apărării în parlament.

Potrivit surselor, el nu va participa la alegerile viitoare, la fel ca și primul său adjunct, Andrei Krasov — rotația este legată de dorința actualului șef al Ministerului Apărării, Andrei Belousov, de a vedea „oamenii săi” în noua componență a parlamentului. În plus, deputatul și generalul-locotenent Andrei Gurulev, expulzat anterior din comisia pentru apărare din cauza declarațiilor scandaloase, va părăsi Duma de Stat.

Editor : A.R.