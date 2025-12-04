Live TV

Video Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne întâlnim pentru show?“ / „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!”

Data actualizării: Data publicării:
comisie senat
Comisia economică, industrii și servicii de la Senat în care s-a dezbătut, cu scandal, criza de la Paltinu.
Din articol
„Comisia asta e doar de fațadă?” „Ne întâlnim pentru Zamfir show?”

S-a iscat un adevărat scandal în comisia de la Senat care ar fi trebuit să reunească autoritățile responsabile pentru criza de la Paltinu. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut un schimb de replici cu reprezentanții USR din sală și le-a reproșat că secretarul de stat de la Ministerul Mediului, care fusese invitat la ședință, lipsește. În replică, aleșii USR i-au reproșat că ședința a fost convocată pentru a „vâna” declarațiile ministrei Buzoianu, dar și pentru a face show în fața camerelor de filmat. „Nu înțeleg de ce suntem aici”, a răsunat din sală replica directorului ESZ Prahova, Bogdan Chițescu. 

Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat i-a chemat pe cei care reprezintă Hidroelectrica, Apele Române, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomița, Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova S.A, conducerea DSP Prahova, cât și pe prefectul din Prahova dar și un secretar de stat de la Ministerul Mediului pentru a da explicații cu privire la criza de la barajul Paltinu.

comisia de la senat
Autoritățile prezente la ședința comisiei de la Senat

„Comisia asta e doar de fațadă?”

Chiar din primele minute parlamentarii PSD și USR au început să se ia la ceartă, invocând probleme de procedură pentru că ședința ar fi fost convocată pe scurt și pentru că nu li s-a transmis care este rolul acesteia.

„Trebuie să înțelegem de ce suntem azi aici, de ce convocată? Această comisie e doar de fațadă sau de campanie?”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

„Sunteți membru în comisie? (…) Sunteți prima dată la comisia economică. Nu stăm să vedem dacă a fost sau nu convocată în 48 de ore”, i-a replicat Daniel Zamfir, senator PSD. Acesta l-a criticat pe secretarul de stat de la Ministerul Mediului care, deși fusese invitat, nu s-a prezentat la ședință.

„Să nu vină un secretar de stat când e chemat, e sfidare la adresa populației. Ca un șef, un secretar, doar pentru că e pus de USR și e ascuns, nu vrea să răspundă”, a mai spus Zamfir.

Violeta Alexandru, senatoare USR, l-a întrebat: „Este o comisie de anchetă sau?”. „Dacă nu vă convine puteți părăsi ședința”, le-a replicat Zamfir.

Citește și: Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL

„Ne întâlnim pentru Zamfir show?”

Dialogul dintre Daniel Zamfir și reprezentanții USR a continuat înainte de a le da cuvântul autorităților din plan local. 

„Ne întâlnim pentru Zamfir show?”, l-a întrebat Ștefan Pălărie pe senatorul USR. În replică, acesta i-a mulțumit că îl urmărește. „Nu știam că sunteți fanul meu”, i-a transmis Zamfir. 

Ulterior, senatorul PSD a declarat că ministra Mediului este „habarnistă”:

„Este o persoană extrem de simpatică, doar că e habarnistă. A zis public că nu a fost informată. Am văzut-o public că spunea că nu cunoștea consecințele golirii barajului.”

„Ați convocat ședința pentru a vâna niște declarații ale unei ministre, asta spuneți”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie. 

În timpul discuțiilor, directorul ESZ Prahova, Bogdan Chițescu, a declarat: „Eu nu înțeleg de ce ne aflăm aici”. De asemenea, Daniel Zamfir i-a întrebat, retoric, în repetate rânduri pe reprezentanții autorităților din teritoriu dacă își dau demisia, așa cum le-ar fi cerut ministra Mediului. 

„Nu îmi dau demisia, printre responsabilități e să exploatăm în siguranță”, a transmis directoarea ABA Buzău. Un răspuns similar i-a oferit și directorul ESZ Prahova: „Nu. Suntem beneficiarii apei... noi trebuie să furnizăm apa”. 

Citește și: Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
isw
5
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz, președinte interimar al USR.
Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante”
anar apele romane sediu bucuresti
Prefectul din Prahova, replică pentru Apele Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative de apă
senat 2
Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
ANAR, despre criza de la Paltinu: Toți factorii implicați știau că exista un risc iminent. Putea fi asigurată apă chiar pentru 3-4 zile
Recomandările redacţiei
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
09ad6ef5-f495-40f9-95bb-777c05ee060b_0
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu...
zaharova
„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”...
Ultimele știri
Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră”
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China
Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Orele la care este cel mai eficient să aerisești locuința iarna. Când pierzi cel mai puțin din temperatura...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...