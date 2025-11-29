Live TV

Dominic Fritz, acuzat că „interzice Crăciunul” la Timișoara. Reacția primarului USR: „Fake news din bula extremisto-manipulativă”

Data actualizării: Data publicării:
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Din articol
Acuzațiile aduse de Nicolae Voiculeț

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, răspunde sâmbătă acuzaţiilor care i se aduc că a interzis Crăciunul, arătând că „Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că primarul neamţ interzice colinde româneşti”. Fritz arată că el nu are nicio treabă cu această decizie şi că a aflat din presă despre ea.

„Acum am interzis şi Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă. Un tip care a candidat pentru AUR la Senat şi cântă la nai visează agresiv la ziua în care «un neamţ va îngenunchea în faţa colindului românesc». Ce s-a întâmplat? Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că «primarul neamţ interzice colinde româneşti»”, scrie primarul Timişoarei, pe Facebook.

Primarul arată că nu are nicio legătură cu această decizie luată de Filarmonica Banatul.

„Bineînţeles că n-am nicio treabă cu această decizie. Aşa cum nu decide primarul ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădiniţele oraşului, nici nu decide primarul ce se cântă la filarmonică. (În afară de momentul în care am decis să nu mai cânte Jador la Filarmonică - ah, nu, staţi, şi asta tot fake news a fost)”, mai spune Dominic Fritz. „Mi se pare de înţeles că fix la Timişoara sunt oameni care nu se simt confortabili să cânte versurile lui Radu Gyr? Da. Aici au murit 4 timişoreni la un atentat terorist-legionar la un spectacol evreiesc în 1938. Trei ani mai târziu, directorul general al teatrelor, Radu Gyr, le interzice tuturor actorilor evrei din ţară să mai joace, cu excepţia unui teatru-ghetou special creat pentru ei la Bucureşti”, subliniază primarul.

El adaugă că „poate nu e chiar cel mai potrivit poet pentru a sărbători naşterea evreului Isus”.

Dominic Fritz arată că, „indiferent de opiniile sale sau ale altora despre Radu Gyr, de decizia respectivă a aflat din presă”.

„E important asta nu pentru că simt nevoia să mă delimitez, ci pentru a înţelege cum funcţionează patrioţii prefăcuţi. Iubirea lor pretinsă de ţară nu se exprimă prin fapte sau lucruri frumoase. Funcţionează doar cu ură, cu manipularea adevărului, cu un duşman. Cu atât mai bine dacă duşmanul, ca să-l citez pe naistul-aurist, «n-are nicio picătură de sânge românesc». Adică nu argumentele contează, ci etnia mea. Să promovezi naşterea prinţului păcii (care a spus «Eu sunt adevărul!») cu o minciună violentă, e mai mult decât o ironie. E o strategie. Din manual. Cei care ţipă cel mai tare în apărarea ţării şi a creştinismului sunt de fapt agenţii celor care lucrează metodic să devenim din nou slugile Rusiei. Dar şi acest paradox are o logică. Până la urmă, aceiaşi oameni care îl ridică în slăvi pe Radu Gyr, aruncat la închisoare de comunişti, ne explică în fiecare zi cum era mai bine cu Ceauşescu. Da share, să ajungă şi în bula lor”, mai scrie Dominic Fritz în postare.

Acuzațiile aduse de Nicolae Voiculeț

Muzicianul Nicolae Voiculeţ l-a acuzat pe primar că „pune mâna pe sufletul Crăciunului românesc” şi că „taie colindele lui Radu Gyr din repertoriul Filarmonicii Banatul”, scrie News.ro.

„Dominic Samuel Fritz - USR, cum îţi permiţi tu, neamţ venit pe pământul nostru unde s-a murit pentru Ţara în care tu ai ajuns să fii primar, să îndrăzneşti să pui mâna pe sufletul Crăciunului românesc? Cum îndrăzneşti să tai colindele lui Radu Gyr din repertoriul Filarmonicii Banatul, în oraşul în care oamenii au murit în ’89 cântând exact aceste colinde: «Leru-i Doamne Ler» şi «Ziurel de ziuă»..? Tu, care nu ai nicio picătură de sânge românesc, tu, care ai învăţat politica în cancelariile de la Berlin şi Bonn, tu, care ai primit cetăţenia acum două săptămâni ca pe un cadou de la statul român, îndrăzneşti să decizi ce e «potrivit» şi ce e «extremist» în patrimoniul nostru creştin-ortodox? Pentru tine şi pentru USR-ul tău: orice colind care vorbeşte despre Hristos, martiri şi despre România este «fascist», «legionar» şi «periculos». Pentru noi: este însăşi inima Crăciunului românesc. Este glasul sfinţilor închisorilor. Este rugăciunea pentru care au murit părinţii noştri în temniţele comuniste. Dacă Radu Gyr nu are loc în concertul tău de Crăciun, atunci fă-ţi tu, Dominic Fritz, propriul concert: cu steaguri curcubeu, cu colinde «inclusive» în germană şi engleză, cu artişti LGBT - discursuri despre «diversitate» şi cu tot ce vă place vouă, progresiştilor europeni. Dar nu te atinge de Crăciunul nostru cu Hristos, cu martirii şi cu neamul nostru”, spune Voiculeţ pe Facebook.

„Să-ţi fie foarte clar: Pe 19 decembrie 2025, în faţa Sălii Capitol, nu vom mai cere. Vom cânta. Fără aprobare. Fără frică. Fără să ne pese de jandarmerie sau de ameninţările tale. Vom cânta până se crapă geamurile primăriei. Vom cânta până îţi intră capul în pământ de ruşine. Pentru că Timişoara nu este colonia ta. România nu este laboratorul tău de experimente ideologice. Crăciunul românesc nu se negociază. Radu Gyr nu se interzice. Iar tu, Fritz, vei învăţa asta pe propria piele. Pe 19 decembrie 2025, va fi ziua în care un neamţ va îngenunchea în faţa colindului românesc. Hristos Se naşte, şi niciun progresist european nu-L va mai băga iar la temniţă”, mai spune musicianul în mesaj.

Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, cântată în Catedrala Naţională. Bănescu: Face rău Bisericii

Editor : B.E.

