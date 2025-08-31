Dominic Fritz a vorbit, în Direct la Digi24, despre blocajul politic în ceea ce privește reforma administrației locale. Liderul USR a declarat că vestea bună este că toți membrii Coaliției sunt de acord cu reducerea numărului de bugetari din administrația locală și din cea centrală. În același timp, există foarte multe idei despre cum se vor aplica aceste reduceri, pentru că sunt diferite situații, a spus el.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora PSD insistă pentru o reducere de 25% a posturilor din administrație, în timp ce premierul Ilie Bolojan vrea un procent de 45%, Dominic Fritz a spus că „într-adevăr, există idei foarte diferite, pentru că există și situații foarte diferite.”

Liderul USR a afirmat că există primării care sunt supradimensionate, în timp ce altele sunt subdimensionate și, în urma măsurilor luate, trebuie să existe, în final, servicii publice de calitate.

„Eu personal aș merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă și la mine în Timișoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparență, o reducere de 10% a posturilor efectiv ocupate și suntem gata să mergem și mai departe”.

În același timp, Dominic Fritz a atras atenția că anumite reduceri pot provoca probleme funcționale și de aceea sunt necesare discuțiile și analizele.

„Dar, încă o dată, îl susținem fără doar și poate pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, această cură de slăbire cumva a administrației locale și centrale”, a spus primarul Timișoarei.

Întrebat dacă ar fi de acord cu procentul de 45% propus de Ilie Bolojan, liderul USR a declarat: „Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim și de posturi vacante, adică nu doar efectiv de posturi ocupate, dar încă o dată, dacă vorbim de o medie de 15-20% de posturi efectiv ocupate care vor fi desființate, această medie înseamnă că vor fi și primării care vor fi afectate mai mult și fix acolo trebuie să analizăm ce înseamnă asta pentru calitatea serviciilor publice.”

