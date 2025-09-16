Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că social-democrații nu dau dovadă de maturitate politică și solidaritate propunând, separat, modificarea unor măsuri pe care Guvernul le-a adoptat deja. „PSD ne-a adus în această situație, a explodat deficitul”, a mai subliniat liderul USR.

Dominic Fritz a fost întrebat marți de dimineață, la RFI, dacă formațiunea sa susține propunerile pe care PSD le-a făcut, separat de Coaliția de guvernare, prin care modifică unele măsuri din Pachetele I și II ale Guvernului.

„Nu pot să spun, așa, în mod general, că le susținem. Un partener din Coaliție revine asupra tuturor măsurilor nepopulare și spune: «A, am glumit când am lăsat Guvernul să continue în ciuda acestor măsuri și, de fapt, vrem să schimbăm». Nu mi se pare un semn de maturitate politică, nici un semn de solidaritate pentru efortul comun de asumare”, a transmis liderul USR.

Fritz: Să nu ne întoarcem la populism

Acesta a mai subliniat că „acțiunile PSD ne-au adus în această situație”.

„Mai ales dacă vine din partea unui partid care, prin acțiunile și actul său de guvernare, ne-a adus în această situație: a explodat deficitul cu PSD la guvernare. Și fix acolo unde încercăm să limităm această explozie și consecințele ei, să spui că trebuie să ne întoarcem la populism – nu cred că este abordarea corectă”, a mai declarat Dominic Fritz.

