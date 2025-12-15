Live TV

Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o coordonare între PSD și AUR, asta descalifică ambele partide

dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin
Dominic Fritz vrea demiterea șefului DNA

Nervi întinși la maxim în Parlamentul României, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea a pornit de la inițiativa AUR, ea va fi votată și de către o parte dintre sociali-democrați, în frunte cu Daniel Zamfir. El susține că aceasta nu are legătură cu stabilitatea coaliției. Liberalii însă îl contrazic și spun că ar transmite un semnal prost și ar dinamita protocolul Coaliției. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dominic Fritz a spus că în ceea ce privește moțiunea „este evidentă o coordonare între PSD și USR”. 

Întrebat la Digi24 dacă Opoziția folosește problema mediului, sau ceea ce s-a întâmplat în privința crizei apei din Prahova și Dâmbovița, pentru slăbirea guvernării și pentru slăbirea USR, Dominic Fritz a spus că, în opinia sa, „este evident că există o coordonare între PSD și AUR, și asta este ceva ce descalifică, atât PSD, dar chiar și pe cei de la AUR, care cică sunt, nu știu, antisistem, anti-PSD, dar atunci când lor le convine, n-au nicio problemă să lucreze cu partidul care până la urmă a creat cele mai multe probleme în care ne aflăm, inclusiv problema de la Paltinu”.

„Este o problemă care s-a născut în urma unor politizări și pe nu știu pilăreli locale, unde oamenii au fost puși politic în loc să fie competenți, și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În afară de asta, eu consider că este și o încercare de a distrage atenția de la problema cea mai importantă în aceste zile, problema independenței justiției. Și tocmai de aceea nu ne lăsăm distrași de aceste provocări și o să mergem înainte”, a afirmat Dominic Fritz la Digi24.

În legătură cu criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, președintele USR a afirmat că „Diana Buzoianu a reacționat foarte ferm. „Ea, pe baza informațiilor pe care le-a primit de la nivel local, a acționat, acum a și publicat rezultatele raportului de control, unde e clar că la diferite niveluri lucrurile puteau fi gestionate mult mai bine. Și-a dat demisia inclusiv directorul de la Apele Române. Diana Buzoianu se luptă tocmai cu problemele care au cauzat această criză, adică politizarea extremă a tuturor deconcentratelor de mediu și nu numai. Și ăsta este unul din motivele pentru care Diana Buzoianu se luptă pentru reforme în acest domeniu. De ce tocmai în săptămâna în care propune reforma Romsilva, cei care nu vor să se facă aceste reforme, sunt tocmai cei care de ani de zile au creat acest sistem de nepotism în aceste de concentrate, adică PSD”, a adăugat președintele USR.

Dominic Fritz vrea demiterea șefului DNA

Dominic Fritz i-a cerut ministrului Justiţiei, într-o postare pe Facebook, să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după apariţia documentarului Recorder „Justiţie capturată”. El spune că materialul arată probleme grave în sistemul de justiţie şi că este nevoie de măsuri urgente.

„Eu cred că toată lumea care s-a uitat la reportajul Recorder a putut să vadă că sunt multe lucruri care nu funcționează în sistemul de justiție de astăzi, și asta are, pe de o parte ca o cauză importantă legile justiției din 2022, care au fost complet greșite și împotriva cărora USR a votat atunci, și pe de altă parte, sunt și niște oameni care își folosesc puterea pentru a influența în mod negativ mersul justiției, pentru a opri anumite dosare, pentru a propulsa anumite dosare și tocmai de aceea cred că este important să se inițieze aceste demersuri și, bineînțeles să se urmeze procedura legală și apoi această anchetă pe care o cerem să se facă, pentru a arăta dacă există sau nu motive de demitere”, a declarat Fritz.

„Cred că sunt mai multe lucruri. Un lucru pe care am putea să-l facem astăzi, mâine este să abrogăm printr-un simplu articol legile votate în 2022, care au creat atât de mult rău. Cred că trebuie să reîntoarcem responsabilitatea pentru lupta anticorupție în justiție înapoi la DNA, nu să avem acest vehicul special unde vedem că nimic nu se întâmplă, ca și cum nu există corupție în justiție. Trebuie, în al doilea rând, să avem un sistem de concursuri pe bune. Trebuie să regândim cum se votează membrii CSM, propunerea noastră este ca să fie dat acest vot de către toți magistrații, nu doar de unii. Și toate acele lucruri vor duce la o justiție care este tot independentă, dar inclusiv independentă de propriile rețele de influență în interiorul sistemului”, a conchis liderul USR.

