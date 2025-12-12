Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu. În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă.

În schimb, restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat, arată comunicatul de presă al DSP Prahova.

Criza apei potabile declanşată în judeţul Prahova în 28 noiembrie şi care a afectat peste o sută de mii de oameni, cinci spitale, agenţi economici şi instituţii nu s-a terminat odată cu reluarea distribuirii apei în sistem centralizat în cele 13 localităţi ale judeţului Prahova unde furnizarea apei a fost sistată.

DSP Prahova anunţă, vineri, că în trei comune se menţin restricţiile privind consumul apei, apa furnizată putând fi utilizată doar în scop menajer, pentru igienizarea toaletelor.

„În urma reluării distribuţiei apei, furnizorii de apă care exploatează sistemele de aprovizionare cu apă potabilă afectate şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova au prelevat probe de apă de la nivelul punctelor de consum reprezentative din zonele de aprovizionare cu apă potabilă amintite în vederea analizării acestora. Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Baicoi(inclusiv Spitalul Orăşenesc Baicoi) a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, va precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Baicoi (inclusiv Spitalul Orăşenesc Baicoi) (apă poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat).

În sistemele de aprovizionare cu apă de la nivelul comunelor Aluniş, Vărbilău şi Şotrile până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)”, explică reprezentanții DSP Prahova.

Instituţia a adăugat că, după finalizarea analizelor pe probele de apă prelevate şi din sistemele care alimentează cele trei comune şi după evaluarea rezultatelor acestora, locuitorii vor fi informaţi asupra condiţiilor de consum şi de utilizare a apei furnizate.

