Exclusiv Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”: Este legitim ca PSD să ceară amânarea reformei administrației locale

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
„Este legitim ca PSD să spună «stați un pic, nu putem așa de repede să urmărim această analiză și ne trebuie mai mult timp»”

Dominic Fritz a vorbit duminică seara, în exclusivitate la Digi24, despre pachetul de măsuri care cuprinde reforma pensiilor magistraților, despre care Nicușor Dan a declarat că are niște erori care ar putea fi rezolvate până în 2027. Liderul USR a spus că nu știe la ce erori s-a referit președintele, „dar nici nu este cumva o mare surpriză”. Pentru că, potrivit lui Fritz, pot exista greșeli în pachetele de reformă deoarece s-a lucrat în grabă, iar aceste erori pot fi corectate ulterior. În plus, președintele USR a spus că discuțiile și negocierile din coaliție sunt „într-un punct bun” și dă dreptate social-democraților care au cerut amânarea cu două săptămâni a reformei administrației locale.

În ceea ce privește pachetul 2 de reforme, nu sunt nefericiți, doar magistrați. Pare că și președintele are nemulțumiri. De altfel, a și spus astăzi că pachetul de reformă conține niște erori care ar putea fi rezolvate undeva la orizontul anului 2027. Întrebat la ce erori se referă Nicușor Dan, Dominic Fritz a spus că nu știe la ce se referă președintele, „dar nici nu este cumva o mare surpriză”.

„În ultimele două luni a fost o viteză enormă a reformelor, sub presiunea bugetară și a piețelor financiare, presiunea din partea Bruxelles-ului, plus presiunea să nu pierdem banii din PNRR. Deci, bineînțeles că lucrurile au mers foarte, foarte repede și de aceea nu este de exclus, sau este chiar de așteptat ca în unele pachete legislative, la texte cu sute de articole, să se mai întâmple și greșeli și erori”, a afirmat Dominic Fritz.

Erorile sunt rezultatul unor discuții politice, unde pur și simplu am mers mai departe, cu consens, uneori chiar și cu numitorul comun cel mai mic, unde poate președintele își dorește mai mult, și suntem mulți în această coaliție care suntem gata să facem mai mult.

„Cred că este normal, într-o oarecare măsură, să echilibrăm la nuanțe aceste pachete. Cu siguranță, mâine nu se va finaliza actul de guvernare în România, ci constant va fi nevoie să ne adaptăm realităților dificile”, a adăugat președintele USR.

Întrebat de ce la un moment dat partidele din coaliție par să se înțeleagă pe tăierile de posturi din administrație, dar apoi, fiecare din motivele lui, decide că nu mai susține ce a susținut la început, Fritz a spus că inițial s-a convenit o anumită cifră de tăiere, dar ulterior „au mai apărut analize din interiorul administrației, în urma cărora premierul a spus că trebuie să fim mai ambițioși decât ce am convenit”.

„Este legitim ca PSD să spună «stați un pic, nu putem așa de repede să urmărim această analiză și ne trebuie mai mult timp»”

„Așa s-a redeschis această discuție, și este absolut legitim să facem acest lucru, pentru că până la urmă, până în ultimul moment, trebuie să ne asigurăm că aceste reforme au efectele dorite, pentru că nu vrem să facem reforme doar pe hârtie, ci trebuie să aibă efectele dorite. Și premierul, pe bună dreptate, a spus că dacă reducem numărul maxim de posturi doar cu 20-25%, când oricum aceste posturi momentan nici nu sunt ocupate, nu va avea efecte bugetare, și tocmai de aceea a revenit la această masă a discuțiilor”, a mai spus liderul USR.

„Este și legitim ca, de exemplu, PSD să spună - «stați un pic, nu putem așa de repede să urmărim această analiză și ne trebuie mai mult timp». Deci, încă o dată, cred că suntem într-un punct bun. A fost o vară dificilă nu doar pentru coaliție, ci și pentru public. Înțeleg că există foarte multe întrebări din partea cetățenilor și îngrijorări. Important este să transmitem foarte clar că dincolo de stingerea focurilor pe care le avem, trebuie să punem România din nou pe o traiectorie de creștere, o traiectorie de dinamică economică, de comunitate și asta este ce trebuie să facă acest guvern în lunile următoare”.

