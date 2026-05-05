Dominic Fritz: USR nu mai face majoritate cu PSD și va propune liberalilor un acord politic

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

USR a decis să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD, după ce guvernul Bolojan a picat în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Dominic Fritz, care a precizat că decizia a fost luată în unanimitate.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a anunțat Fritz.

Comitetul politic al USR, care reunește 160 de lideri, a luat decizia în unanimitate.

Guvernul Bolojan a picat marți în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Urmează consultări la Cotroceni, pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou premier.

Și liderii liberali, reuniți în ședință, au decis ca PNL să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD. Au fost 34 voturi pentru și 10 abțineri. De asemenea, Ilie Bolojan a propus la începutul ședinței o rezoluție pentru intrarea în opoziție sau guvern minoritar, potrivit surselor citate.

Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD.

