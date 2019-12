Dorel Căprar, președintele PSD Arad, cercetat pentru 17 infracțiuni: Politicieni inconștienți probabil vor avea aceeași soartă

„Politicieni inconștienți” din România vor avea aceeași soartă, a spus Dorel Căprar, marți seară, la Digi24, în legătură cu dosarul în care este cercetat pentru 12 infracțiuni de folosire nelegală a influenței de lider politic, 2 infracțiuni de complicitate de luare de mită, 3 infracțiuni de abuz în serviciu, de către DNA Timișoara.

„Fiind o anchetă nu am ce să comentez, încă nu am văzut dosarul. Nu mi s-a adus la cunoștință, nu am văzut dosarul, avocatul meu a văzut dosarul, din câte știu l-a primit astăzi și începe să-l studieze. Nu știu nimic (despre stenograme, n.red.), sunt informații doar din presă pe care le-am citit și eu și nu le comentez. Nu s-a întâmplat așa și nu le comentez”, a spus Dorel Căprar, la Digi24, marți seara.

„Nu am comis nicio încălcare a legii. Principiul meu de bază este legea, după care mă ghidez și m-am ghidat întotdeauna. Probabil că a început telejustiția, eu am fost printre primii plimbați prin fața camerelor de luat vederi. Toate lucrurile astea se vor clarifica, o să am o reacție dar pe ce scrie în dosar”, a adăugat el.

Deputatul PSD a mai spus: „O să am o reacție nu pe declarațiile unor politicieni inconștienți care probabil că la un moment dat vor avea aceeași soartă. Se vede din România că dacă faci politică, cel puțin politica unui partid, trebuie să ai asemenea momente în viață, dar tot ce nu te omoară te întărește. Mă refer la toată clasa politică... mă refer la politicienii inconștienți care au comentat fără să cunoască detalii, că sunt câțiva care au comentat”.

Întrebat dacă mai este președintele PSD Arad, el a răspuns: „Bineînțeles. De ce să nu mi se pară corect? Am fost condamnat pentru ceva? Nu mai există în România prezumția de nevinovăție? Nu înțeleg întrebarea dvs.”

În ceea ce privește declarația lui Marcel Ciolacu, Căprar a spus că „nu am de ce sa fiu apărat de partid, declarația a fost corectă, îi mulțumesc pentru declarație. N-am pentru ce să mă ascund după imunitate, după partid, n-am nimic de ascuns”.

Întrebat dacă se teme că îi va fi ridicată imunitatea, deputatul PSD a răspuns: „Din moment ce nu mă simt vinovat, nu văd de ce să mi se ridice imunitatea”.

El a negat că Viorica Dăncilă i-a cerut să pună pe cineva în funcție în instituțiile din județul Arad, așa cum spun procurorii în rechizitoriu.

„Doamna Viorica Dăncilă mie nu m-a cerut asemenea lucruri, din contră, am avut foarte multe activități, am susținut-o public și acest lucru a deranjat”.

Cu privire la sabia dăruită în campania alegerilor prezidențiale, Dorel Căprar a spus că trecutul său este de „practicant al artelor marțiale”.

„Simbolistica acelui cadou, nu cred că acel cadou și lucrurile pe care i le-am spus din suflet... sabia nu e o armă, nu era o armă, era un obiect de panoplie. A fost verificată de SPP, că nu puteam să mă apropii”, a completat el.

Totuși, la insistențele că i-a spus Vioricăi Dăncilă să taie și la propriu și la figurat, Dorel Căprar a răspuns: „Ce să regret? Că am făcut un cadou la un om pe care îl prețuiesc și îl respect?”

Citește și EXCLUSIV Dosarul șpăgilor de la PSD Arad: Numiri politice chiar și pentru necalificați iar funcționarii erau obligați să plătească taxă la PSD