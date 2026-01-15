Live TV

Video Drepturile românilor din diaspora, „prioritate a mandatului” președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre muncitorii străini din România

Data publicării:
alegeri 2019, unde votam, vot diaspora, vot romania
Cetatenii romani care stateau la coada pentru a vota in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, în 2014, la sectia de votare amenajata in incinta Academia di Romania din Roma. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului său, el anunţând că are mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior. Şeful statului a mai spus că România a devenit o ţară de destinaţie pentru muncitori străini, iar autorităţile fac eforturi pentru o cât mai bună integrare a acestora. El i-a asigurat pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin aceşti lucrători de recunoştinţa noastră pentru munca cetăţenilor lor.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis în cadrul întâlnirii cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România mulţumiri speciale ţărilor care găzduiesc comunităţii ale diasporei româneşti.

„Protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului meu şi pune şi o punte solidă de legătură între ţările noastre. Avem mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior, proiect asupra căruia vă vom informa la momentul potrivit”, le-a transmis şeful statului diplomaţilor.

Preşedintele a mai afirmat că „România a devenit, în sensul celălalt, o ţară de destinaţie pentru muncitori străini”.

„Îi asigur pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin aceşti lucrători de recunoştinţa noastră pentru munca cetăţenilor lor. Autorităţile române fac toate eforturile pentru o cât mai bună integrare a acestor cetăţeni străini în societatea şi în economia noastră”, a precizat şeful statului.

