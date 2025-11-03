Live TV

Data publicării:
catalin drula in studioul digi24
Cătălin Drulă. Foto: Captură video Digi24

Deputatul USR Cătălin Drulă le-a recomandat celor din PSD și AUR „să bea ceaiuri calmante”, după ce reprezentanți ai celor două partide au vorbit de nevoia de „suspendare” a lui Nicușor Dan, ca reacție la prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Drulă pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică”, a spus acesta despre Nicușor Dan.

PSD și AUR au făcut front comun împotriva lui Nicușor Dan, după ce președintele a fost prezent la lansarea oficială a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Atât PSD, cât și AUR îl acuză pe șeful statului de faptul că a abuzat de puterea sa și că a încălcat Constituția.

De asemenea, reprezentanţi ai celor două formațiuni politice au adus în discuție inclusiv suspendarea președintelui. În replică, deputatul USR Cătălin Drulă a spus că Nicușor Dan a fost prezent la lansarea candidaturii sale pentru că este un cetățean, un om politic și fost primar general al Capitalei.

„E un cetățean în țara asta. E un om care a fost primarul general al Capitalei, președintele României. Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică, asta e Constituția pe care o avem în republica noastră. El este ales într-o procedură politică. Cursa pentru prezidențiale este o cursă de natură politică. Este un proiect comun pe care îl avem pentru București. Începând din 2012, de la prima candidatură a lui Nicușor Dan, am fost implicat în a susține acea candidatură”, a declarat Cătălin Drulă luni seară, la Digi24.

E o continuitate de proiect, și până la urmă cred că aceste alegeri sunt despre a continua acest drum onest început de Nicușor Dan, sau riscul ca Bucureștiul să încapă pe mâna unor rețele care au mai deținut controlul orașului și care știm unde l-au dus.

Candidatul USR la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei le-a recomandat celor din PSD și AUR care vorbesc de suspendarea președintelui să bea un ceai calmant: „Le-aș recomanda niște ceai de-ăsta, calmant un pic. Adică e totuși prea mult. Cine a spus asta? AUR și PSD? Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo. Adică președintele este un om care ar trebui să stea într-un fel de vid? Repet, nu este un monarh constituțional, este un om politic”.

Întrebat dacă este posibil ca Nicușor Dan să meargă și la lansările altor candidați, Cătălin Drulă a afirmat că nu poate spune spune acest lucru.

„Eu nu pot să vă spun care va fi programul președintelui, nu-mi permit așa ceva. M-am bucurat foarte mult că a fost alături de noi. L-am invitat, știam că vine, a fost un eveniment cu o energie bună. Am avut alături colegi, prieteni, oameni din societatea civilă, familia mea a fost alături de mine. A fost un eveniment bun, în care am discutat despre ce e de făcut cu orașul nostru, despre importanța implementării referendumurilor votate de bucureșteni anul trecut, cel pe buget, cel pe urbanism, propuse de președintele Nicușor Dan”, a mai spus Cătălin Drulă.

Editor : Liviu Cojan

