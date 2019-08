Ecaterina Andronescu, uimită de demitere: „Am aflat de la televiziune. Nu am vrut să o acuz pe Alexandra”

Ecaterina Andronescu a declarat că a aflat de la televiziune faptul că a fost demisă.

„Am aflat de la televiziune. Nu am vorbit cu premierul. Nu m-a căutat”, a spus Andronescu.

Ea a adăugat că a aflat de decizia premierului în timp ce era la minister, la o şedinţă cu un consiliu, unde încerca să rezolve nişte probleme curente.

"Intenţia mea era de a spune că dacă părinţii nu le spun, noi la şcoală avem obligaţia de a-i ajuta pe copii să înţeleagă să se ferească de răufăcători.

Intenţionam ca din toamnă să demarăm o campanie, să îi şcolim, să se ferească de răufăcători", a afirmat Andronescu.

Ea a subliniat că nu a intenţionat să o acuze în vreun fel pe Alexandra Măceşanu că a recurs la o maşină la ocazie: "Nu asta era intenţia mea de a o acuza pe Alexandra sau pe părinţii ei. Nu m-am gândit aşa, nu am gândit aşa, nu sunt genul acesta de om".

În ceea ce priveşte decizia premierului Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu a spus că s-ar fi aşteptat la o explicaţie.

„Celor care m-au interpelat pe Facebook le-am explicat ce am vrut să spun. Dacă s-a înţeles aşa nu am ce să fac. Dacă premierul a luat o decizie, nu am ce să discut, nu am ce să mai fac”, a adăugat Ecaterina Andronescu.

