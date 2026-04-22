Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan este „o greșeală istorică”, avertizând că alternativa la coaliția de guvernare ar fi „haosul sau dezastrul” pentru România. El a precizat că „PNL-ul este partidul responsabilității și va sta la Palatul Victoriei atâta vreme cât nu va exista o altă majoritate anti-europeană care să conducă România”.

Întrebat dacă ar putea rezista formula de guvern interimar și ce nume ia în consoderare premierul Ilie Bolojan, Emil Boc a spus:

„Retragerea de către PSD a coaliției guvernamentale pro-europene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România pe termen scurt, mediu și lung. Mai cred încă în capacitatea PSD-ului de a înțelege că această criză pe care au provocat-o nu este împotriva PNL-ului, este împotriva României și cred că trebuie să mai existe un gram de înțelepciune în această țară ca această guvernare pro-europeană să nu-și dea obștescul sfârșit, pentru că alternativa la această coaliție pro-europeană este haosul sau dezastrul”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a afirmat că „PNL-ul este partidul responsabilității și va sta la Palatul Victoriei atâta vreme cât nu va exista o altă majoritate anti-europeană care să conducă România”.

„Când o altă majoritate anti-europeană va exista, evident, ne vom supune regulilor democratice care se vor confirma în Parlament, adică printr-o majoritate care să dea jos acest guvern prin moțiune de cenzură și printr-o majoritate care să formeze un nou guvern în momentul în care se adoptă o moțiune de cenzură”, a adăugat el.

Boc a mai precizat că nu vede o posibilitate pentru a se construi o majoritate pro-europeană fără PNL, „în condițiile în care această coaliție se sparge”.

„Partenerii noștri europeni nu mai înțeleg nimic”

„Afectează românii care suportă în fiecare zi costul inflației, costul dobânzilor, costul împrumuturilor mai mari, costul ineficienței administrative și a blocării aparatului de stat. Deja în România nu se mai lucrează, vreau să vă spun, la nivel administrativ, decât cu fâna de mână trasă de trei ori”, a declarat Boc.

Acesta a afirmat că „partenerii noștri europeni nu mai înțeleg nimic despre România în momentul de față: „Ați reușit să formați o o dimensiune europeană a țării, ați reușit să restabiți mecanismele macro economice, reușiți să treceți în altă ligă, vreți să retrogradați din nou, din liga întâi în liga a 3-a ,dacă vorbim în termeni fotbalistici”, a explicat el.

„E greu de înțeles din afară, să se judece aceste convulsii politice interne, care trebuie să se încheie cu menținerea unei coaliții pro-europene. Noi vom sta la Palatul Victoria. PNL-ul și premierul Bolojan, care are susținerea totală a PNL-ului pentru a-și continua agenda politică pentru România”, a mai declarat el.

De asemenea, primarul municipiului Cluj-Napoca a mai spus că PNL nu are „niciun fel de rezoluție politică și niciun fel de înțelegere politică cu nimeni în afară de partidele din zona coaliției pro-europene”: „Acestea sunt alianțele pe care le avem și le-am constituit”.

