Video Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar partidul va depune moțiune de cenzură (surse)

Andreea Dumitrescu

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD a pus la punct planul ieșirii din guvernul Bolojan, potrivit unor surse. Cei 7 miniștri social-democrați ar urma să își dea demisia înaintea ședinței Executivului de joi, iar ulterior social-democrații ar putea depune chiar o moțiune de cenzură.

Social-democrații așteaptă anunțul lui Nicușor Dan de miercuri seară, după consultările de la Palatul Cotroceni. În cazul în care nu iese o soluție în urma acestor consultări, joi dimineață, înaintea ședinței de Guvern, toți miniștrii PSD ar urma să demisioneze, susțin surse din PSD. Aceștia își vor delega, înainte de demisie, atribuțiile unor secretari de stat, pentru a nu fi blocată activitatea Guvernului. 

Astfel, joi, la ședința de Guvern, vor participa secretari de stat din ministerele deținute de PSD. În urma semnării demisiilor de către președintele Nicușor Dan și interimatele de la portofoliile respective, PSD va pregăti o moțiune de cenzură pentru a demite guvernul Bolojan, moment în care se vor retrage și ceilalți oameni ai PSD din aparatul de stat: secretari de stat, prefecți, subprefecți etc. 

La momentul votului moțiunii de cenzură, singurul care va fi pe funcție va fi președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta, potrivit informațiilor obținute de Digi24, ar fi pregătit să demisioneze și el, dacă va constata că nu trece moțiunea de cenzură iar tot partidul va trece în opoziție. 

Toatea acestea s-ar putea întâmpla în 2-3 săptămâni, în funcție de momentul în care Nicușor Dan semnează demisiile miniștrilor PSD și dacă nu se conturează o altă soluție, în urma discuțiilor de miercuri. 

Editor : A.C.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Te-ar putea interesa și:
manfred weber si ilie bolojan dau mana
Manfred Weber critică PSD și îl laudă pe Bolojan: „Social-democrații s-au îndepărtat de angajamentele pro-europene”
Sebastian Burduja
Sebastian Burduja denunță criza politică: Ce s-a întâmplat în ultimele zile e sabotaj la adresa sectorului energetic și a investițiilor
radu marinescu
Radu Marinescu: „PSD nu abandonează guvernarea, dar retrage sprijinul politic pentru Bolojan pe fondul lipsei de respect în Coaliție”
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amplă operațiune DNA care vizează achizițiile publice din două consilii județene. Percheziții și la șefii CJ Bistrița și Sălaj (surse)
ilie bolojan parlament
România, între stabilizare fiscală și instabilitate politică: paradoxul care alimentează AUR. Coaliția, în fața crizei autoinduse (TVP)
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu anunță că PSD poate trece în opoziție, dacă nu se...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: ANM anunță vânt puternic, brumă și...
Ultimele știri
Bărbat din Moldova, arestat după ce a jefuit mai multe case de vacanță din Buzău. Înainte de a fura, el locuia câteva zile acolo
Risc de accident nuclear major în Ucraina: rachete rusești survolează zona Cernobîl (Reuters)
FBI investighează posibile legături între decesele sau dispariţiile a 11 oameni de ştiinţă. Trump: „E o chestiune destul de serioasă”
Citește mai multe
