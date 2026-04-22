PSD a pus la punct planul ieșirii din guvernul Bolojan, potrivit unor surse. Cei 7 miniștri social-democrați ar urma să își dea demisia înaintea ședinței Executivului de joi, iar ulterior social-democrații ar putea depune chiar o moțiune de cenzură.

Social-democrații așteaptă anunțul lui Nicușor Dan de miercuri seară, după consultările de la Palatul Cotroceni. În cazul în care nu iese o soluție în urma acestor consultări, joi dimineață, înaintea ședinței de Guvern, toți miniștrii PSD ar urma să demisioneze, susțin surse din PSD. Aceștia își vor delega, înainte de demisie, atribuțiile unor secretari de stat, pentru a nu fi blocată activitatea Guvernului.

Astfel, joi, la ședința de Guvern, vor participa secretari de stat din ministerele deținute de PSD. În urma semnării demisiilor de către președintele Nicușor Dan și interimatele de la portofoliile respective, PSD va pregăti o moțiune de cenzură pentru a demite guvernul Bolojan, moment în care se vor retrage și ceilalți oameni ai PSD din aparatul de stat: secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

La momentul votului moțiunii de cenzură, singurul care va fi pe funcție va fi președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta, potrivit informațiilor obținute de Digi24, ar fi pregătit să demisioneze și el, dacă va constata că nu trece moțiunea de cenzură iar tot partidul va trece în opoziție.

Toatea acestea s-ar putea întâmpla în 2-3 săptămâni, în funcție de momentul în care Nicușor Dan semnează demisiile miniștrilor PSD și dacă nu se conturează o altă soluție, în urma discuțiilor de miercuri.

Editor : A.C.