„Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”. Mesajul lui președintelui USR după alegerile din țara vecină

Președintele USR, Dominic Fritz, a avut o primă reacție după ce rezultatele parțiale ale numărării voturilor din alegerile parlamentare din Ungaria au arătat o victorie a Tisza, partidul condus de Peter Magyar, principalul opozant al lui Viktor Orban. „Maghiarii și-au luat democrația înapoi”, a scris liderul USR pe Facebook, într-un mesaj încheiat cu „Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”.

„Ungaria este Europa. Prezența de aproape 78% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi. Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică. După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa Facebook.

„Ca primar al Timișoarei, un oraș ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună, nu pot decât să salut acest moment. Pentru că el confirmă ceea ce mulți dintre noi știm deja: nu e nicio contradicție între a-ți iubi țara și națiunea și a-ți dori o Europă puternică. Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastra comună, Europa. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”, a mai scris președintele USR.

Potrivit datelor publicate de autoritățile maghaire, în urma numărării a peste 50% din voturi, partidul Tisza condus de Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria. De altfel, liderul Fidesz, Viktor Orban, și-a recunoscut public înfrângerea.

