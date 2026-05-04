Video Fenechiu: „Nu se pune problema ca PNL să trădeze mâine”. Liberalul spune că ar fi „sinucidere politică” să nu îl susțină pe Bolojan

Foto: Inquam Photos / George Calin
Va fi revoltă în PNL?

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a transmis că liberalii nu îl vor trăda pe Ilie Bolojan și nu vor vota moțiunea de cenzură de mâine, chiar dacă votul este unul secret. Senatorul este de părere că PNL „s-ar sinucide politic”, dacă nu l-ar mai susține pe premier. 

„Există senatori și deputați care susțin că nu votează, alții care susțin că votează. Nu poți să îi crezi”, a spus senatorul liberal, luni, la Parlament. 

Întrebat dacă există parlamentari PNL care ar putea trăda la votul de marți, Fenechiu a transmis:

„Exclus. Așa ceva nu se va întâmpla.”

Acesta a mai precizată că unii parlamentari aleși pe listele POT ar putea să nu susțină moțiunea de cenzură.

„Această variantă este posibilă. Probabil că unii nu vor vota, alții vor vota”, a precizat liberalul. În privința unui alt premier pe care PNL l-ar putea susține în locul lui Ilie Bolojan, Daniel Fenechiu a precizat:

„PNL are niște decizii statutare. Una dintre ele e că, dacă PSD dărâmă Guvernul, PNL nu mai face coaliție cu PSD. Fie face guvern fără PSD, fie trece în opoziție. Cred că colegii mei sunt consecvenți, dacă am decis, am decis.

Nu cred că e în regulă să continui o guvernare cu PSD, fiindcă mâine va face la fel.Ce rost mai are să ai un premier într-o guvernare cu PSD, dacă PSD votează să îți dea jos premierul?”

Citește și: Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”

„Eu sincer nu mă aștept, chiar dacă pot exista colegi care să nu îl placă pe Ilie Bolojan. Niciun lider politic de nicăieri nu e chiar susținut de toată lumea. Majoritatea membrilor PNL sunt, în momentul de față, pentru deciziile statutare luate”, a declarat Fenechiu. 

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă PNL s-ar sinucide politic în cazul în care nu l-ar mai susține pe Ilie Bolojan.

„Eu cred că da. În momentul în care am încălca propriile noastre decizii, nu am face altceva decât să validăm teza potrivit căreia suntem o anexă a PSD”, a explicat senatorul.

