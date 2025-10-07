Live TV

Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului, precum scutirile pentru CASS (surse)

Ilie Bolojan, PNL. Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc în această dimineață, să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament care modifică decizii recente ale Guvernului, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Este vorba despre proiecte precum scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de persoane sau modificarea regulilor din Educație, măsuri cuprinse în primul pachet fiscal și pe care PSD a promis să le „repare”.

Grupul senatorilor PNL a avut în această dimineață o ședință cu Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Digi24.ro, premierul le-a cerut senatorilor PNL să nu voteze proiectele prin care social-democrații promit să modifice în Parlament mai multe măsuri fiscale nepopulare adoptate de Guvern pentru a face economii la buget. 

Sunt vizate în special proiectele prin care PSD cere scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, deținuții politici, invalizi sau călugări și modificarea măsurilor din Educație: social-democrații au depus amendamente prin care cer reintroducerea burselor pentru elevi și revenirea, pentru profesori, la plata cu ora în cuantumul stabilit înainte. 

Premierul le-a transmis parlamentarilor PNL că situația bugetară nu se va rezolva, dacă Guvernul ia măsuri pe care Parlamentul le modifică ulterior. Mai mult, ar fi adus argumentul reuniunii Ecofin, a miniștrilor de Finanțe din UE, care are loc pe 10 octombrie și unde autoritățile de la București trebuie să prezinte măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar. 

PNL, îngrijorat că va deveni nepopular

Unii senatori liberali i-ar fi transmis lui Ilie Bolojan că propunerile colegilor de Coaliție sunt „populiste”, dar că partidul va avea de pierdut din punct de vedere electoral dacă va fi împotriva acestora.

PSD a trecut proiectul cu voturile AUR

De la ora 10:00, în cadrul Comisiei pentru Sănătate de la Senat, parlamentarii au dezbătut cele două proiecte depuse de PSD care cer scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, deținuți politici și călugări. După discuția avută cu Ilie Bolojan, senatorii PNL s-au abținut de la vot, la fel au făcut și aleșii USR.

Totuși, social-democrații au primit un raport favorabil în comisie, ajutați de voturile AUR și UDMR.

Liberalii ar urma să se abțină și în plen, acolo unde proiectele primesc votul final.

