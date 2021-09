Florin Cîțu: Atunci când depui o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, poate că o demisie de onoare trebuie făcută

Premierul Florin Cîțu a spus, vineri, după ședința liberalilor din Parlament, că dacă USR PLUS depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, ar trebui ca aceștia să-și depună demisiile de onoare.

Întrebat dacă îi va remania pe miniștrii USR PLUS, în cazul în care formațiunea aceasta va depune moțiune de cenzură împotriva propriului Cabinet, prim-ministrul a răspuns: „Eu cred că în România astăzi mai avem onoare. În momentul în care toți am ieșit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea, care și-a dat jos propriul guvern, atunci când depui o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, poate că o demisie de onoare trebuie făcută".

“Cine este lângă PSD este cu Dragnea și Ciolacu”.

El a infirmat informația potrivit căreia a fost schimbat directorul Direcției de avizare din Ministerul Justiției, de către ministrul interimar Lucian Bode.

“Nimeni nu a fost schimbat, ci a fost o schimbare făcută la cerere”, a spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a declarat că și în cazul în care miniștrii USR PLUS nu se vor prezenta la ședința de Guvern programată la ora 16:00, aceasta “va merge mai departe”.

Miniștrii USR PLUS nu vor participa la ședința de Guvern de vineri, de la ora 16:00, a spus, vineri, purtătorul de cuvânt al formațiunii politice, Ionuț Moșteanu.

“Dacă vrea să adopte proiectul «Anghel Saligny», o va face fără miniștrii USR PLUS”, a mai afirmat Moșteanu. "Cred că Florin Cîțu n-are curaj să demită miniștrii USR PLUS. Consecința este constituțională. Depunem moțiunea, rămâne cu miniștri interimari", a spus liderul deputaților USR PLUS.

Vicepremierul Dan Barna spune că susținerea de către USR PLUS a unei moțiuni de cenzură depuse de PSD este „o opțiune”. La Digi24, vicepremierul a mai spus și că membrii USR PLUS ai guvernului Cîțu nu vor demisiona din guvern decât dacă moțiunea va eșua - „Demisiile noastre sunt pe masă. Este o chestiune de tehnicalitate”.

El spune că USR PLUS se bazează pe voturile AUR, dar nu consideră acest lucru o colaborare. „Nu există nicio colaborare cu AUR. Discuția a fost să susțină moțiunea USR PLUS. Susținerea înseamnă semnarea”, a spus copreședintele USR PLUS.

PSD va vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de AUR și USR PLUS, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. El adaugă că nu va susține un guvern minoritar condus de Florin Cîțu.

