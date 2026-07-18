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Florin Manole spune că PSD „pune o condiție generală” ca să voteze legea salarizării

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o persoana numara bancnote de lei
Foto: Profimedia
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Fostul ministru al Muncii Florin Manole a declarat,  sâmbătă, că PSD e dispus să voteze legea salarizării, care reprezintă jalon în PNRR, dacă aceasta va fi acceptată de sindicate. Dar dacă sindicatele vor ieşi în stradă, parlamentarii social-democraţi nu o vor vota, precizează Manole. 

Fostul ministru al Muncii a declarat, sâmbătă, că „direcţia clară” a PSD este ”de a căuta soluţii împreună cu sindicatele” pentru ca legea salarizării personalului plătit din fonduri publice să fie una „bună, justă, care să mulţumească şi pe lucrători”.

Întrebat dacă PSD va vota legea în situaţia în care aceasta rămâne în actuala formă, Manole a răspuns:

„Punem o condiţie generală, ca nimeni să nu piardă la venituri, asta este un lucru foarte clar. În al doilea rând, nu este o condiţie, este necesitatea de a avea o lege care să mulţumească pe cât mai mulţi dintre cei care lucrează în sistemul public”.

El a atras atenţia asupra faptului că legea vizează sisteme esenţiale care nu vor putea funcţiona dacă oamenii din interiorul acestora se consideră nedreptăţiţi în raport cu alţi salariaţi sau cu munca pe care o depun.

„Dacă vom avea o lege bună, acceptată de către sindicate, care nu scade veniturile, o vom vota. Dacă legea va fi proastă, dacă legea va fi respinsă de către toate sindicatele, dacă sindicatele vor fi în stradă cu argumente, dacă legea va păstra nişte inechităţi contrazicând însuşi jalonul din PNRR, atunci nu va putea fi votată. Dar nu suntem într-un setup mental în care pornim negativ pe subiectul ăsta, suntem constructivi. (...) Nu vom vota o lege proastă care să nemulţumească pe toată lumea, pentru că obiectivul reformelor din PNRR nu este acela de a nemulţumi pe toată lumea, ci de a aduce justeţe şi echitate”, a adăugat Manole.

El a subliniat că PSD va face observaţii argumentate, întrucât prevederile legii trebuie să ţină cont că România „nu îşi permite o sumă nelimitată pe acest subiect”.

„Nu suntem aici într-un festival de populism în care unii dau mai mult, alţii dau mai puţin. Trebuie să avem o lege cât mai bună”, a spus Manole.

El a anunţat că şi duminică va discuta cu sindicatele din sistemul bugetar, iar până la finalul zilei de duminică PSD va fi discutat cu cea mai mare parte din familiile ocupaţionale.

Editor : C.L.B.

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