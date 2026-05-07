Dominic Fritz a explicat, joi la Digi24, ce înseamnă „coordonarea” asumată de USR şi PNL prin angajamentul de a apăra „direcţia de reformă şi corectitudine”. Liderul USR a precizat că cele două partide vor acţiona împreună în Parlament şi îşi vor armoniza poziţiile înaintea consultărilor de la Cotroceni, astfel încât să nu existe diferenţe surprinzătoare între ele.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facţiune din Parlament şi au împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a afirmat Dominic Fritz, joi seară la Digi24.

El a arătat că cele două formaţiuni vor „da anumite răspunsuri împreună” la acţiunile PSD şi AUR din Legislativ.

Citește și: Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu Nicușor Dan

Referitor la consultările pe care Nicușor Dan le va avea cu partidele după moţiunea de cenzură, Fritz a precizat că nu este vorba despre o delegaţie comună USR–PNL, ci despre o coordonare prealabilă a poziţiilor.

„Nu mergem la Cotroceni pentru a povesti aşa, din burtă, ci mergem cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem şi în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre şi ne informăm reciproc despre asta. Nu mergem cu delegaţii comune, pentru că este decizia preşedintelui pe cine şi în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri, la Cotroceni, care să ne surprindă reciproc. (...) Cred că pentru ţară este direcţia bună, mulţi oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să luptăm împreună pentru ca lucrurile să se schimbe în această ţară”, a adăugat liderul USR.

Citește și: Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni

Dominic Fritz a subliniat că este „nevoie de această formă de aliniere” pentru a contracara „sistemului corupt” pe care l-a creat PSD în ultimii 35 de ani.

Editor : Ana Petrescu