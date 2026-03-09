Live TV

Exclusiv Fritz: PSD și AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului. USR va lupta pentru un profesionist și independent

Data actualizării: Data publicării:
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele USR Dominic Fritz a declarat, luni seară la Digi24, că votul pentru numirea Roxanei Rizoiu la funcția de Avocat al Poporului a fost amânat de PSD împreună cu AUR, în ciuda faptului că mandatul Renatei Weber a expirat de doi ani. El a calificat situația drept „gravă” și a subliniat că blocarea procedurii arată interesele politice care împiedică USR să aibă reprezentare în guvernare, iar partidul va folosi toate mijloacele pentru a susține alegerea unui Avocat al Poporului profesionist și independent.

„Acum o oră s-a votat amânarea plenului reunit în care trebuia să se voteze, printre altele, noul Avocat al Poporului. Doamna Weber de doi ani nu mai are mandat, stă cumva într-un interimat fără sfârșit, iar atunci când am agreat această coaliție, USR a primit privilegiul de a nominaliza o persoană care să fie votată de această coaliție pentru Avocatul Poporului. Am propus o profesionistă desăvârșită, fost agent guvernamental la CEDO, o expertă în drepturile omului, doamna Rizoiu. PSD nu doar că a declarat că nu o votează, ci astăzi îmnpreună cu AUR au votat să se amâne acest vot în plenul reunit. Acesta e un lucru care pare o chestie procedurală, dar este din punctul meu de vedere un lucru grav tocmai pentru că arată ce interese, dar și ce legătură există”, a declarat Dominic Fritz, luni seară la Digi24.

Întrebat care este strategia în cazul Avocatului Poporului, Fritz a răspuns că USR să ceară supunerea la vot.

„Ei au amânat acest plen două săptămâni. Trăim într-o democrație. Eu nu am decât cuvinte ca să mă pot lupta pentru dreptul românilor de a fi reprezentați de un Avocat al Poporului, și nu un Avocat al Puterii, pentru că acum vedem că doamna Weber a atacat la Curtea Constituțională fix tăierile din administrație, unde în sfârșit românii au spus: «da, în sfârșit statul face o mică cură de slăbire». Fix asta au atacat. Nu lucruri care au fost un deranj pentru cetățeni, ci fix ce a fost un deranj pentru sistem. Asta a fost atacat și tocmai de aceea mă voi folosi de vocea mea și vocea partidului meu pentru a face evident aceste legături. Asta și arată cine își dorește ca USR să nu aibă reprezentanți în această guvernare”, a mai spus Fritz.

Reacția liderului USR vine după ce Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis, luni seară, să amâne audierile în comisii și votul în plenul comun de marți pentru numirea Avocatului Poporului și a mai multor membri din conducerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și un consilier la Curtea de Conturi. Ca urmare, în programul de mâine vor fi doar activități în comisiile parlamentare.

Solicitarea amânării pentru cele trei numiri a fost făcută de către PSD, după ce Sorin Grindeanu a declarat luni, într-o conferință de presă, că social-democrații nu vor vota în Parlament candidatura Roxanei Rizoiu la funcția de Avocat al Poporului, propusă de USR, și le-a cerut acestora să vină cu o altă nominalizare care să nu fie beneficiară de pensie specială: „Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”.

Cererea de amânare depusă de social-democrați a fost votată de parlamentarii AUR.

Mandatul de 5 ani al Renatei Weber la Avocatul Poporului a expirat din iunie 2024.

Un post de consilier la Curtea de Conturi este vacant după plecarea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător al CCR. De asemenea, Asztalos Csaba Ferenc care era șeful CNCD a fost numit judecător al Curții Constituționale.

Editor : Ana Petrescu

