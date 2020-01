Gabriela Firea, anunţ despre candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. "Copiii cei mari îmi spun să nu o mai fac"

Gabriela Firea a spus, miercuri seara, că va candida la alegerile locale pentru un un nou mandat de primar al Capitalei, precizând că se așteaptă ca 2020 să fie un an greu, dar că este „pregătită de luptă”.

„Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider că mi-am făcut datoria la Primăria Capitalei cu cinste, am terminat proiectele rămase începute din fostele mandate și am început noi proiecte, împreună cu echipa mea. Vrem să le finalizăm într-un timp cât mai scurt, să vă invit la punerea pietrei de temelie a Spitalului Metropolitan, care se va construi în zona de Nord a Capitalei și va avea 1.000 de paturi și va deservi pacienți din București și din întreaga țară. Va avea și centre de excelență și spații de cazare pentru rudele pacienților, pentru medici și asistente, creșă, grădiniță, after-school. Va avea și heliport pentru urgențe. E un proiect de anvergură pe care l-am început și ar fi normal să îl termin”, a spus edilul.

Gabriela Firea a spus că fiii ei îi cer să nu mai candideze.

„Copiii cei mai mari îmi spun să nu mai candidez, pentru că este oboseală foarte mare, riscuri foarte mari, atacuri foarte dure, pe care nu le merit. Copiii mari ne spun să nu mai candidăm pentru că nu merităm această viață atât de dură pe care o trăim. Nu e normal să abandonăm, nici eu, nici soțul meu”, a completat sursa citată.

Sursa: Mediafax

Redactare G.M.