George Simion a anunțat, marți, că AUR va negocia cu celelalte partide doar după adoptarea a trei măsuri: 300 de parlamentari, eliminarea subvențiilor pentru partide și alegerea primarilor și șefilor de Consilii Județene în două tururi. Liderul partidului a adăugat că, abia după îndeplinirea acestor condiții, pot începe discuțiile.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri, trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastie!”, a declarat George Simion, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta a detaliat cele trei măsuri pe care le solicită: „Unu cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi: renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei: alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi”.

Citește și: Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă vizită în biroul lui Sorin Grindeanu: „Poate fi discutat”

George Simion a susținut că aceste inițiative pot fi adoptate rapid, dacă există voință politică.

„Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Sunt proiecte de lege și se pot adopta. Nu vom purta negocieri pe sub masă. Nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei”, a adăugat el.

În încheiere, liderul AUR a transmis că susținerea acestor trei propuneri reprezintă o condiție prealabilă pentru orice alte discuții politice.

„Dacă vor accepta ori unii ori alții ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a conchis liderul AUR.

Citește și: Stenograme. Păreri împărțite în ședința PNL privind o nouă majoritate. Cine vrea negocieri cu AUR, SOS sau POT: „Ce le oferim?”

Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum descrie relația cu Sorin Grindeanu

Editor : Ana Petrescu