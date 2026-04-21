Live TV

George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi"

Data actualizării: Data publicării:
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

George Simion a anunțat, marți, că AUR va negocia cu celelalte partide doar după adoptarea a trei măsuri: 300 de parlamentari, eliminarea subvențiilor pentru partide și alegerea primarilor și șefilor de Consilii Județene în două tururi. Liderul partidului a adăugat că, abia după îndeplinirea acestor condiții, pot începe discuțiile.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri, trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastie!”, a declarat George Simion, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a detaliat cele trei măsuri pe care le solicită: „Unu cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi: renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei: alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi”.

George Simion a susținut că aceste inițiative pot fi adoptate rapid, dacă există voință politică.

„Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Sunt proiecte de lege și se pot adopta. Nu vom purta negocieri pe sub masă. Nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei”, a adăugat el.

În încheiere, liderul AUR a transmis că susținerea acestor trei propuneri reprezintă o condiție prealabilă pentru orice alte discuții politice.

„Dacă vor accepta ori unii ori alții ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a conchis liderul AUR.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu putem guverna cu un asemenea partid”. Scenariul alegerilor anticipate
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oficial. Bolojan rămâne fără susținerea PSD, vot covârșitor în rândurile social-democraților. Grindeanu: „Trebuie să plece acasă”
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică, discuții pot să aibă loc”
george simion
George Simion exclude o guvernare cu PSD sau cu PNL: Ne dorim alegeri anticipate 
George Simion.
George Simion anunță două proiecte de lege privind companiile de stat: „Nu avem nicio problemă cu listarea, ci cu înstrăinarea”
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Kelemen Hunor și Peter Magyar
Peter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor. Ce au convenit cei doi și...
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin...
Ultimele știri
Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment