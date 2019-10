Gorghiu: Suciu la Justiție e ca și cum pui un grădinar la Interne. Iordache ne va părea prezentabil

Senatorul PNL Alina Gorghiu a făcut comentarii la noile propuneri de interimari trimise de premierul Viorica Dăncilă președintelui Klaus Iohannis. Ea a spus că acestea reprezintă o „ofertă lamentabilă”. Legat de numirea lui Daniel Suciu la Justiție, liberalul a spus că „e ca și cum pui un grădinar ministru de Interne”.

„Oferta este absolut lamentabilă, pentru că ăsta este executivul. Să-l pui pe Suciu la Justiție interimar este ca și cum pui un grădinar ministru la Interne. Nu are nici un fel de legătură interimatul propus de doamna Dăncilă cu competențele necesare pe poziția de ministru al Justiției, dar sigur v-ați obișnuit să vedeți în acest cabinet, de trei ani de zile, tot felul de oameni care nu au legătură cu competențele necesare, obligatorii pentru portofoliul în care sunt propuși. Numai dacă am avea plăcerea să-l audiem 10 minute în Comisia Juridică pe domnul Suciu cred că în afară de zâmbetele strâmbe, probabil că am plânge de ni s-ar rupe cămășile pe noi de supărare că vedem un asemenea om care n-are legătură cu domeniul justiției”, a spus Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu susține că în acest context deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției, pare „prezentabil”.

„Sunt niște propuneri făcute de încropeala. Este un executiv care joi sper să-și găsească finalul, să-și strângă lucrurile de la Palatul Victoria și să înceapă într-o formulă rezonabilă, o formulă viabilă și o formulă funcțională, pentru că finalul de an ne prinde fără buget, probabil că nici nu vom avea la sfârșitul anului un buget, că înțeleg că prin ministere toată lumea se concentrează pe moțiune și nu se concentrează pe proiectul de buget. De altfel nu a venit nici rectificarea, după cum știți, ce să mai vorbim despre bugetul pe 2020. Vorbim despre toate proiectele blocate, vorbim despre lipsa de bani la buget, despre investiții zero, dar doamna Dăncilă se concentrează pe cumpărarea parlamentarilor care au semnat moțiunea de cenzură”, a subliniat Gorghiu.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis joi o scrisoare președintelui Klaus Iohannis în care îi solicită să numească interimari la mai multe ministere. Printre acestea se numără propunerea actualului ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu, interimar la Ministerul Justiției. De asemenea, premierul solicită numirea lui Nicolae Hurduc ministru interimar al Educației, a lui Gabriel Leș ministru interimar al Internelor, dar și numirea unor interimari pe care Dăncilă i-a mai propus după ieșirea ALDE de la guvernare.