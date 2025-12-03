Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre situaţia apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că el, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, s-ar duce acolo, să încerce să rezolve ce a încurcat. El a arătat că a văzut asigurările primite din partea ei în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că „totul e sub control, dar din păcate, pare că nu e sub control”. Grindeanu îl critică și pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor responsabili să meargă de urgență la Prahova.

„Eu am văzut asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul e sub control. Din păcate, pare că nu e sub control. Eu nu caut vinovaţi şi în rolul meu nu e să se găsească vinovaţi. Fac tot ce pot şi încerc să ţin legătura cu colegii mei, aşa cât pot colegii mei, să ajutăm să se remedieze această situaţie scăpată de sub control. Pentru că despre asta este vorba. Asta se întâmplă la Prahova. Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile nu au fost urmărite aşa cum trebuie”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament.

El a precizat că a văzut că au existat informări din timp cum că ar putea exista situaţii de urgenţă aşa cum sunt acum, venite din partea prefectului de la Prahova.

„Sunt lucruri pe care reformiştii de la Apele Române nu le-au luat în calcul. Asta e o treabă care, în acest moment, poate prea puţin îi interesează pe românii de acolo. Pe românii de acolo îi interesează să rezolve problema. Iar eu, dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv această problemă să încerc să rezolv ce am încurcat”, a completat Sorn Grindeanu.

Preşedintele PSD a menţionat că marţi i-a cerut ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după plenul festiv, să meargă la Prahova, având informaţii că sunt trei spitale care au rămas fără alimentare cu apă, şi să încerce să găsească soluţii.

„Cam toţi cei implicaţi ar trebui să se ducă de urgenţă acolo. Sigur, nu-i rostul meu să dau ordine de acest tip. Treaba asta trebuie să o facă prim-ministrul”, a arătat Grindeanu.

„Nu vreau să înlocuiesc rolul primului ministru în această poveste. Probabil că mi-am şi depăşit un pic competenţele când i-am cerut ministrului Sănătăţii să se ducă acolo, dar am făcut-o ca preşedinte PSD. Dacă alţii n-au făcut-o, am făcut eu” a mai spus Sorin Grindeanu.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

