Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un guvern. Toate opțiunile sunt deschise

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, că PSD e dispus rapid să găsească o soluție, „să avem rapid un guvern”. „Toate opțiunile sunt deschise”, a mai spus acesta.

„Mă aștept ca în perioada următoare Nicușor Dan să ne cheme la consultări. Ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni împreună cu celelalte partide să găsim o soluție și să mergem înainte.

N-o să dau lecții sau sfaturi la PNL și USR. E treaba lor să-și decidă viitorul politic. PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise.

După prima rundă de întâlniri de la Cotroceni, se vor decanta soluții”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Editor : Alexandru Costea