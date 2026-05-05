Live TV

Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un guvern. Toate opțiunile sunt deschise

Data actualizării: Data publicării:
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Sorin Grindeanu, Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, că PSD e dispus rapid să găsească o soluție, „să avem rapid un guvern”. „Toate opțiunile sunt deschise”, a mai spus acesta. 

„Mă aștept ca în perioada următoare Nicușor Dan să ne cheme la consultări. Ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni împreună cu celelalte partide să găsim o soluție și să mergem înainte. 

N-o să dau lecții sau sfaturi la PNL și USR. E treaba lor să-și decidă viitorul politic. PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise. 

După prima rundă de întâlniri de la Cotroceni, se vor decanta soluții”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament. 

S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate. 

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a căzut
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură: „Mingea e acum la Nicușor Dan”
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa internațională. Politico: Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele căderii
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 6 IUNIE 2024
Prima reacție din PNL, după ce Guvernul Bolojan a picat. Predoiu: Nu trebuie să abandonăm guvernarea. E multă emoție în partid
Dominic Fritz
Dominic Fritz, prima reacție după adoptarea moțiunii de cenzură: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Bucharest, Romania - February 02, 2022: One EURO coin and its equivalent in Romanian lei, a 5 lei banknote, photographed through a magnifying glass. T
Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul în creștere, pe fondul votului privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Cum am ajuns aici? Am generat supărarea baronilor...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Baroni? Vreți să vorbim de banii...
george simion la Dezbaterea si votul motiunii de cenzure initiate de PSD si AUR impotriva guvernului de coalitie, in Parlamentul Romaniei, 5 mai 2026.
George Simion anunță că AUR își asumă „o guvernare viitoare”: „Este...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026: 1.500 de lei pentru profesori și personal auxiliar
Prima galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpunsă. Care este progresul lucrărilor
Autoritățile ruse au oprit complet internetul în Moscova și Sankt Petersburg. Rușii nu mai pot trimite nici măcar SMS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...