Sorin Grindeanu, preșdintele PSD, a susținut și el un discurs în plenul Parlamentului, înaintea votului pentru moțiunea de cenzură, deși inițial a decis să nu facă acest lucru.

„Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și Oradea în ultimii ani? Nu vorbesc de bani europeni, ci bani de la bugetul de stat, pentru proiecte, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean, de la Oradea la Varșovia”, a fost atacul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, la începutul discursului.

„Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat. La Energie, în ultimii 10 ani, PSD a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai e un lucru. La Energie selecțiile au fost întoarse când era ministru un reprezentant al PNL, iar la Transporturi au fost întoarse din cauza a doua persoane: pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, acum la SAPE, cu 50.000 de lei pe lună. Al doilea, dacă vă spune ceva domnul Mihai Barbu (n.r. anchetat de DNA), fostul trezorier PNL. Astea sunt cele două selecții care nu au fost acceptate de Comisia Europeană. Atât am avut de spus”, a transmis Sorin Grindeanu.

La finalul discursului, parlamentarii PSD s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Sorin Grindeanu.

