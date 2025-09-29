Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, în legătură cu influența SRI în viața politică din România, evocată de președintele Nicușor Dan, că „pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țară” toți cei care au fost pe anumite poziții au partea lor de responsabilitate și a subliniat că „nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Referitor la numirea noilor șefi ai serviciilor de informații, premierul a arătat că este nevoie ca propunerile din partea președintelui să aibă suport politic în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă împărtășește percepția președintelui privind influența SRI în zona politică și economică. Șeful Guvernului a pus că totți cei care au deținut funcții de putere au o răspundere.

„Da, cred că în toți acești ani, fiecare om care a fost pe o funcție a avut o putere, o răspundere în zona lui de activitate și a putut să influențeze în bine sau în rău ceea ce s-a întâmplat în zona pe care o avea competență. De asemenea, pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țara noastră, toți cei care au fost pe diferite poziții președinți, premieri, miniștrii, șefi de servicii și așa mai departe au partea lor de responsabilitate, atât în bune și cât și în rele. Asta este adevărul. Nu putem fugi de această chestie, nu poți fugi de o responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a spus că responsabilitatea trebuie cântprită individual.

„Fiecare are partea lui de responsabilitate care trebuie cântărită individual, funcție de perioada în care a fost pe funcție, funcție de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, funcție de performanța, performanța instituției de care a răspuns, că e vorba de un serviciu de informație, că e vorba de un minister, că e vorba de o primărie mai mare sau mai mică. Deci nu poți fugi de această responsabilitate. Este evident că în acești ani România nu a performat la nivelul la care ar fi putut, pentru că că ne place, că nu ne place, știți de calitatea guvernării în toate domeniile influențează posibilitățile de dezvoltare într-o țară”, a mai spus șeful Guvernului, care a mai spus că toate instițiile au restanțe față de români.

Nu un guvern schimbă o țară, ci oamenii și companiile

„Faptul că suntem în Europa de Est, faptul că suntem aici la limita Uniunii Europene, sigur, sunt niște factori care nu ne-au ajutat întotdeauna, dar avem vecini care au plecat din aceeași poziție cu noi și care au avut rate de dezvoltare mai bune, care au avut rate de creștere mai bune, unde nivelul de salarizare este ceva mai mare. Înseamnă că ceva nu am făcut bine și asta nu este responsabilitatea antreprenorilor din România, a oamenilor din România. Eu am mai spus că nu un guvern schimbă o țară, ci oamenii și companiile schimbă o țară, dar un guvern creează un context, el creează condițiile pentru ca oamenii să își valorifice toate oportunitățile sau nu. Și asta nu am reușit, instituțiile statului în acești ani și avem deci niște restanțe față de români. Cu toții”, a subliniat Bolojan.

Ce spune Bolojan despre numirea unor șefi la servicii din afara politicii

Întrebat dacă este de acord cu principiul ca șefii serviciilor secrete să fie oameni din afra politicii, premierul a spus c nu partidele sunt problema, ci oamenii.

„Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema, să știți. Eu am lucrat în toți cei 20 de ani de administrație cu oameni din toate partidele, pentru că nu lucrezi cu cei care sunt cei mai simpatici, ai un ministru undeva, trebuie să faci proiecte cu el și trebuie să lucrezi cu el. Și nu partidul a fost problema de cele mai multe ori, ci omul a fost problema. Deci poți să fii un om din politică cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de aparținător a unei zone care n-a performat, dar poți să fii un om serios, care ți-ai făcut treaba, sau poți să fii un om din zona civilă, din afara politicii și să să fii la fel, un om performant, un om serios”, a declarat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a subliniat că, indiferent cineva fi propus de Nicușor Dan la șefia unui serviciu sau altul, este nevoie de aprobarea Parlamentului, cea ce presupune o discuție în Coaliție pentru a asigura majoritatea.

„Indiferent cine va fi propus pentru opoziție sau alta, dacă mă întrebați de serviciile de informați, e nevoie de o propunere din partea domnului președinte și în același timp este nevoie de asigurare a unei majorități parlamentare care să aprobe și să valideze prin votul din Parlament această propunere. [...] Partidele care sunt în coaliție ar trebui să asigure votul în Parlament pentru astfel de propunere și atunci când domnul președinte va considera de cuviință să vină cu această propunere, sigur va fi o discuție în așa fel încât să se asigure o majoritate pentru ca această propunere să treacă în Parlament. [...] Domnul președinte, când va considera de cuviință, cu siguranță va face acest lucru, pentru că e o condiție necesară, un dialog pentru a se asigura cu o coaliție de de patru partide, plus grupul de minorități, un vot în Parlament” a conchis Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, în direct la Digi24, că numirea unui director civil la Serviciul Român de Informații ar trebui să fie o garanție că „excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului” vor dispărea. El a descris relația sa cu serviciile secrete drept „un șantier pe care-l extindem”.

„S-o spunem direct, am avut o influență - mai puțin a SIE - a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”, a spus Nicușor Dan la Digi24, când a fost întrebat despre numirea noilor șefi ai serviciilor secrete.

Editor : Bogdan Enache